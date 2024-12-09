انتخاب الدكتور أيمن عبد الدايم رئيسًا لمجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:21 مساءً - عقد مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ اجتماعًا اليوم لمناقشة جدول الأعمال، والذي تضمن انتخاب هيئة المكتب الجديدة.

أسفرت الانتخابات عن اختيار الدكتور أيمن عبد الدايم أحمد رئيسًا لمجلس الإدارة، والدكتور باهر النجومي نائبًا للرئيس، والدكتور أسامة رخا سكرتيرًا عامًا، والدكتورة عبير بدير أمينًا للصندوق.

يضم مجلس الإدارة الجديد نخبة من الشخصيات الأكاديمية البارزة، منهم الدكتور عبد العزيز جلال، رئيس مجلس الإدارة السابق، والدكتور حسن أبو ريشة، الأستاذ بكلية الهندسة، والدكتور وليد البحيري عميد كلية الآداب، والدكتور صبحي سراج، وكيل كلية التربية الرياضية الأسبق، والدكتور سمير السناط، الأستاذ بكلية الزراعة، والدكتورة شيماء عبد العظيم، كلية الزراعة، والدكتورة سميرة موسى المدرس بكلية الآداب

وأعرب الدكتور أيمن عبد الدايم عن شكره وتقديره للإدارة السابقة، مشيدًا بجهودها في خدمة أعضاء هيئة التدريس. يشار إلى أن الدكتور عبد الدايم شغل سابقًا منصب وكيل كلية الزراعة ومدير معهد إعداد القادة.

و صرّح الدكتور أيمن عبد الدايم، رئيس مجلس الإدارة الجديد لنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ، قائلاً:"يشرفني أن أحظى بثقة زملائي أعضاء هيئة التدريس، وأتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع فريق متميز من الأكاديميين لتحقيق أهداف النادي وتعزيز دوره كمنصة للتواصل والتطوير. ونسعى خلال الفترة المقبلة إلى تحسين الخدمات المقدمة لأعضاء النادي، ودعم الأنشطة الأكاديمية والثقافية والاجتماعية التي تخدم مجتمع الجامعة. كما نؤكد التزامنا بتمثيل مصالح أعضاء هيئة التدريس وتعزيز الروابط بين الكليات المختلفة داخل الجامعة."

وأكد الدكتور أيمن أن مجلس الإدارة الجديد سيعمل على إطلاق مبادرات جديدة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون بين النادي والمؤسسات الأكاديمية والمجتمعية.