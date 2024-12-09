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الأزهر يدعو الشعب السوري إلى المحافظة على الترابط والتمسك بوحدة البلاد ومقدَّراتها - أخبار كلمتك

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الأزهر يدعو الشعب السوري إلى المحافظة على الترابط والتمسك بوحدة البلاد ومقدَّراتها - أخبار كلمتك

الأزهر يدعو الشعب السوري إلى المحافظة على الترابط والتمسك بوحدة البلاد ومقدَّراتها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:43 مساءً - أكد الأزهر الشريف متابعته للتطورات التي تشهدها سوريا الشَّقيقة.

ويتطلع الأزهر إلى وعي الشعب السوري وأهمية تمسكه بوحدة بلاده ومقدَّراتها، والحفاظ على أرضها وحدودها، وأن يضع السوريون نصب أعينهم هدفًا واحدًا لا ثاني له هو وحدة الكلمة، وأن يحافظوا على ترابطهم، مَثَلهم في ذلك كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمَّى.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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