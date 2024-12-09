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التنمية المحلية: رفع حوالي 6 ملايين طن تراكمات تاريخية للمخلفات من 54 موقعًا - أخبار كلمتك

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التنمية المحلية: رفع حوالي 6 ملايين طن تراكمات تاريخية للمخلفات من 54 موقعًا - أخبار كلمتك

التنمية المحلية: رفع حوالي 6 ملايين طن تراكمات تاريخية للمخلفات من 54 موقعًا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:43 مساءً - قالت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة «منال عوض»، إن إجمالي ما تم رفعه من تراكمات تاريخية للمخلفات من 54 موقعًا بالمحافظات خلال الفترة الماضية بلغ حوالي 6 ملايين طن.

جاء ذلك خلال عرض وزيرة التنمية المحلية لجهود الوزارة في تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات (2019 - 2025) أمام اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة.

وأضافت منال عوض أن المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة تتضمن 3 برامج رئيسية، حيث يتضمن البرنامج الأول «تطوير البنية التحتية» وتشمل إنشاء محطات وسيطة ثابتة، وتوفير محطات وسيطة متحركة، وإنشاء خلايا دفن صحي ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة وإغلاق المقالب العشوائية بتكلفة 8.5 مليار جنيه.

وأوضحت أن البرنامج الثاني هو «تمويل تكاليف التشغيل» ويتضمن تمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتمويل إدارة المدافن الصحية الآمنة بتكلفة تقدر بـ3.4 مليار جنيه.

وتابعت أن البرنامج الثالث «الدعم المؤسسي والمجتمعي» ويختص بإنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات بالمحافظات، وإعداد قانون موحد للمخلفات والخطة الإعلامية للمنظومة، بالإضافة إلى الدعم الفني ومنظومة التحصيل والمبادرات وحملات التوعية بتكلفة 100 مليون جنيه، مؤكدًا أن الوزارة تلعب دورًا رئيسيًا ومهمًا في إدارة منظومة المخلفات بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع وزارة البيئة.

وفيما يخص تنفيذ تطوير البنية التحتية، قالت وزيرة التنمية المحلية إنه خلال المرحلة القادمة رفع 500 ألف طن ليصبح الإجمالي 6.5 مليون طن تراكمات تاريخية، وبمجال إنشاء المحطات الوسيطة فقد وصل إجمالي عدد المحطات الوسيطة المتحركة 14 محطة، كما تم الانتهاء من تسليم 11 محطة وسيطة ثابتة، وجاري تسليم 4 محطات ليصبح إجمالي عدد المحطات الوسيطة الثابتة 15 محطة.

وبمجال المدافن الصحية الآمنة، أوضحت أنه تم الانتهاء وتسليم 31 مدفنًا صحيًا، وجاري الانتهاء من تسليم 15 مدفنًا صحيًا، ليصبح إجمالي المدافن المقرر إنشائهم 46 مدفنًا.

وأضافت أنه تم تسليم 10 مصانع المعالجة والتدوير، وجاري الانتهاء من مصنعين ليصبح إجمالي المقرر إنشاؤة 12 مصنع تدوير ومعالجة، كما تم إنهاء وتسليم 4 محطات فرز أولي بمحافظة جنوب سيناء (رأس سدر - الطور - أبورديس - نويبع).

وعرضت الدكتورة منال عوض بعض نماذج المحطات الوسيطة المتحركة والمحطات الوسيطة الثابتة والمدافن الصحية التي تم تسليمها للمحافظات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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