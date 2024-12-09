شبورة كثيفة.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:43 مساءً - حالة الطقس غدا الثلاثاء.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء 10 ديسمبر 2024.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء، طقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة علي شمال الصعيد ووسط سيناء، معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

شبورة مائية

حذرت هيئة الأرصاد من انتشار شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً، من الساعة 4 إلى الساعة 8 صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

حالة البحر المتوسط

وبينت «الأرصاد» حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1 إلى 1.5) متر، واتجاه الرياح من شمالية شرقية إلى جنوبية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت الهيئة أن حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 23 14 العاصمة الإدارية 23 12 6 أكتوبر 22 12 بنها 22 13 دمنهور 22 13 وادي النطرون 23 11 كفر الشيخ 22 13 المنصورة 23 13 الزقازيق 23 13 شبين الكوم 22 13 طنطا 22 14 دمياط 22 13 بورسعيد 23 14 الإسماعيلية 24 11 السويس 23 11 العريش 22 11 رفح 21 09 رأس سدر 25 13 نخل 22 04 كاترين 18 02 الطور 24 13 طابا 22 10 شرم الشيخ 26 17 الإسكندرية 22 12 العلمين 21 11 مطروح 21 12 السلوم 21 09 سيوة 20 08 رأس غارب 26 15 الغردقة 27 16 سفاجا 27 16 مرسى علم 27 16 شلاتين 28 18 حلايب 26 19 أبو رماد 27 18 رأس حدربة 26 19 الفيوم 23 10 بني سويف 23 09 المنيا 24 08 أسيوط 24 09 سوهاج 25 10 قنا 27 11 الأقصر 27 11 أسوان 28 12 الوادي الجديد 27 08 أبو سمبل 26 13