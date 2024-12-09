«الرقابة النووية» تدشن تعاونًا جديدا مع قطاع المعاهد الأزهرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:43 مساءً - دشنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية برئاسة الدكتور سامي شعبان تعاونًا جديدًا بالأزهر الشريف مع قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن عبد الغني، والذي يُعد من أكبر روافد التعليم في مصر، وقاطرة التعليم الأزهري قبل الجامعي، من خلال أكثر من عشرة آلاف معهد، تنتشر في مختلف محافظات الجمهورية.

وذكرت الهيئة - في بيان - أنه يتم من خلال هذا التعاون تقديم خدمات متميزة لمختلف المراحل التعليمية، لأبناء الوطن، كما يقدم القطاع خدماته لطلبة وافدين من أكثر من 100 دولة حول العالم، وذلك بعقد الندوة التثقيفية الأولى للهيئة من داخل مجمع مدينة نصر النموذجي بعنوان «دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في خدمة المجتمع» برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وإشراف الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، وذلك لتعريف الطلاب والطالبات من مرحلة التعليم الأساسي في المعاهد الأزهرية بدور الهيئة.

وذكرت أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوصيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر خلال لقائه وفد هيئة الرقابة النووية والإشعاعية برئاسة الدكتور سامي شعبان رئيس الهيئة، بتكثيف اللقاءات التوعوية، وحتمية المتابعة على نتائجها، وذلك حتى تجني التوعية ثمارها المرجوة.

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن الأزهر الشريف يسعى دائمًا للتكامل بين العلوم الدينية، والعلوم التطبيقية، إيمانًا منه بأهمية دور العلم في تحقيق النهضة والتنمية.

من جانبه عبر الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عن سعادته بتدشين هذا التعاون مع قطاع المعاهد الأزهرية، عقب زيارة وفد الهيئة لشيخ الأزهر بمشيخة الأزهر الشريف وذلك لِما يحمله هذا القطاع من أهمية كبيرة بمراحل التعليم الأزهري، حيث يتم تشكيل شخصية ووجدان الطالب بهذه المراحل الدراسية الأساسية والتي تسبق المرحلة الجامعية، وأن توعيتهم بدور الهيئة في تنظيم ورقابة كافة الأنشطة النووية والإشعاعية داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية له من الأهمية بمكان، لغرس ثقافة الأمان لديهم، واستخدامهم نواة للتوعية بدور الهيئة، لا سيما وأنَّهم يُشكلون جيل المستقبل، وثروة مصر البشرية للأعوام المقبلة.

وأكد على استعداد الهيئة لعقد سلسلة من اللقاءات داخل المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية تنفيذًا لتوصيات شيخ الأزهر بتكثيف اللقاءات التوعوية، وحتمية المتابعة على نتائجها، وذلك حتى تجني التوعية ثمارها المرجوة.

أعقب ذلك عرض الدكتور عمرو كاني أستاذ الفيزياء الإشعاعية بكلية العلوم جامعة الأزهر، حول «محطات القوى النووية ودورات الوقود النووي» ثم عرضت الدكتورة هبة الله سعودي أستاذ الفيزياء النووية وتطبيقاتها بكلية العلوم جامعة الأزهر فرع البنات، حول «التكامل بين الطاقة النووية، والهيدروجين، والتعليم الأخضر: طريقنا إلى مستقبل منخفض الكربون وأكثر استدامة».