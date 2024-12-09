تحذير عاجل من إدارة الصف التعليمية بشأن خطورة غياب الطلاب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:12 مساءً - وجه ياسر عكاشة، مدير عام إدارة الصف التعليمية، تحذيرًا عاجلًا لأولياء الأمور، مؤكدًا أهمية حضور أبنائهم للمدرسة بانتظام وعدم التغيب عن التقيمات الأسبوعية.

وأوضح مدير تعليم الصف أن الغياب المتكرر للطلاب يؤثر بشكل كبير على مستواهم الدراسي وقد يؤدي إلى انخفاض درجاتهم في نهاية العام الدراسي، محذرًا من أن المدرسة ستخلي مسؤوليتها عن أي تقصير في تحصيل الطلاب الغائبين.

أهمية انتظام الطلاب في الحضور

جاء هذا التحذير في ضوء القرار الوزاري الصادر من وزارة التربية والتعليم والذي يؤكد على أهمية انتظام الطلاب في الحضور.

ودعا مدير إدارة الصف التعليمية أولياء الأمور إلى التعاون مع المدرسة لضمان حضور أبنائهم بانتظام، مؤكدًا أن ذلك في مصلحة الطلاب أنفسهم.

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