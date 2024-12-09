اخر تحديث لدرجات الحرارة المتوقعة صباح الثلاثاء في اليمن - أخبار كلمتك

اخر تحديث لدرجات الحرارة المتوقعة صباح الثلاثاء في اليمن - أخبار كلمتك

أول تعليق رسمي من جاي زيجاي زي على اتهامه باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عاما - أخبار كلمتك

أول تعليق رسمي من جاي زيجاي زي على اتهامه باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عاما - أخبار كلمتك

القوات الإسرائيلية تحتل عدة قرى وبلدات في ريف دمشق الجنوبي - أخبار كلمتك

القوات الإسرائيلية تحتل عدة قرى وبلدات في ريف دمشق الجنوبي - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، قفزة جديدة وهذا سعر عيار 21 الآن - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، قفزة جديدة وهذا سعر عيار 21 الآن - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يزور بورسعيد اليوم لتفقد عدد من المشروعات التنموية - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يزور بورسعيد اليوم لتفقد عدد من المشروعات التنموية - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة 22، القبض على مختار السيوفي ونهاية صادمة لهيثم - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة 22، القبض على مختار السيوفي ونهاية صادمة لهيثم - أخبار كلمتك

اليوم، انعقاد العمومية العادية لاتحاد الكرة لاعتماد انتخاب قائمة هاني أبو ريدة بالتزكية - أخبار كلمتك

اليوم، انعقاد العمومية العادية لاتحاد الكرة لاعتماد انتخاب قائمة هاني أبو ريدة بالتزكية - أخبار كلمتك

خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الثلاثاء، واحتفاء خاص بالشيخ طه الفشني - أخبار كلمتك

خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الثلاثاء، واحتفاء خاص بالشيخ طه الفشني - أخبار كلمتك

الاتحاد الدولي: مقتل 104 صحفيين حول العالم في 2024 أكثر من نصفهم في غزة - أخبار كلمتك

الاتحاد الدولي: مقتل 104 صحفيين حول العالم في 2024 أكثر من نصفهم في غزة - أخبار كلمتك

محمد عبد الجليل: الأهلي قادر على التأهل إلى نهائي إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

محمد عبد الجليل: الأهلي قادر على التأهل إلى نهائي إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

رفع مستوى التبادل التجاري تتصدر لقاء السيسي ورئيس وزراء النرويج وتوقيع مذكرة تفاهم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رفع مستوى التبادل التجاري تتصدر لقاء السيسي ورئيس وزراء النرويج وتوقيع مذكرة تفاهم - أخبار كلمتك

رفع مستوى التبادل التجاري تتصدر لقاء السيسي ورئيس وزراء النرويج وتوقيع مذكرة تفاهم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:12 مساءً - تصدر تعزيز التعاون على مستوى قطاع الأعمال وغرف التجارة والصناعة، إلى جانب رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين مباحثات الرئيس السيسي مع رئيس وزراء النرويج.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "يوناس جار ستور" رئيس وزراء النرويج، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى النرويج ضمن جولة الرئيس الأوروبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد إشادة الجانبين بالتطورات الإيجابية والزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وفي هذا الإطار تم التأكيد على أهمية العمل على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وكذلك تعزيز التعاون على مستوى قطاع الأعمال وغرف التجارة والصناعة، إلى جانب رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.

واشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، الى أن الرئيس قد حرص على تأكيد اهتمام مصر بالاستثمار والتوسع في إنتاج الطاقة الخضراء، مشيرًا إلى ترحيب مصر بالتعاون مع النرويج في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد توافق الجانبين على أهمية الحفاظ على دورية التشاور السياسي وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية المشتركة، خاصةً فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية واستعادة الاستقرار بالشرق الأوسط، موضحًا أنه تم على هامش اللقاء توقيع مذكرة تفاهم لتدشين آلية للتشاور السياسي بين البلدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق