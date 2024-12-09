القوى الوطنية والإسلامية فى غزة تشكر مصر والرئيس السيسى لجهود وقف العدوان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 06:06 مساءً - أكدت لجنة القوى الوطنية والإسلامية في غزة أنها تتابع الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلاقا من حرص مصر على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وتعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء حرب الإبادة ووقف العدوان على القطاع.

وأعربت القوى في بيان لها، عن شكرها العميق للجهود المضنية التي تبذلها مصر من أجل تأمين ادخال المساعدات وعلاج الجرحى، وتتمنى القوى أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح والاستمرار لما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.