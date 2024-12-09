أبو الغيط يؤكد لـ البرهان حرص الجامعة العربية على السلام بالسودان - أخبار كلمتك

أبو الغيط يؤكد لـ البرهان حرص الجامعة العربية على السلام بالسودان - أخبار كلمتك

المعارضة السورية تكشف مصير المجندين بالجيش بعد سقوط بشار الأسد - أخبار كلمتك

المعارضة السورية تكشف مصير المجندين بالجيش بعد سقوط بشار الأسد - أخبار كلمتك

تعرف على نص القرار الدولي الذي اتخذ ضد مليشيا الحوثي اليوم - أخبار كلمتك

تعرف على نص القرار الدولي الذي اتخذ ضد مليشيا الحوثي اليوم - أخبار كلمتك

الأزهر يحذر من انتهازية الصهاينة واستغلال ما تمر به سوريا للسطو على أرضها - أخبار كلمتك

الأزهر يحذر من انتهازية الصهاينة واستغلال ما تمر به سوريا للسطو على أرضها - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يوافق على بدء تنفيذ مخطط تطوير محور جامعة الدول العربية - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يوافق على بدء تنفيذ مخطط تطوير محور جامعة الدول العربية - أخبار كلمتك

مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية - أخبار كلمتك

مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية - أخبار كلمتك

كأس الإنتركونتيننتال، جلسة تصوير لـ الأهلي غدا بالزي الرسمي قبل السفر لقطر - أخبار كلمتك

كأس الإنتركونتيننتال، جلسة تصوير لـ الأهلي غدا بالزي الرسمي قبل السفر لقطر - أخبار كلمتك

أول قرار من جوميز بعد عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة - أخبار كلمتك

أول قرار من جوميز بعد عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة - أخبار كلمتك

مصدر باتحاد الكرة يكشف العقوبات المتوقعة ضد لاعب المنصورة بعد الإعتداء على مدرب الفريق - أخبار كلمتك

مصدر باتحاد الكرة يكشف العقوبات المتوقعة ضد لاعب المنصورة بعد الإعتداء على مدرب الفريق - أخبار كلمتك

أول تعليق من ميدو على رفضه تشجيع الأهلي في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

أول تعليق من ميدو على رفضه تشجيع الأهلي في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

6 صور ترصد تفاصيل زيارة الرئيس السيسي للبرلمان النرويجي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
6 صور ترصد تفاصيل زيارة الرئيس السيسي للبرلمان النرويجي - أخبار كلمتك

6 صور ترصد تفاصيل زيارة الرئيس السيسي للبرلمان النرويجي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 05:55 مساءً - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "مسعود قره خان" رئيس البرلمان النرويجي وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع بالبرلمان، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى النرويج ضمن جولة الرئيسالأوروبية.

a070333c9f.jpg

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس حرص في مستهل اللقاء على التأكيد على الدور المحوري للتعاون البرلماني في تعزيز الحوار بين الشعوب، مشيرًا إلى أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة.

 

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس قد أكد خلال اللقاء ضرورة مواصلة تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين، بما في ذلك من خلال التشاور والتنسيق وتبادل الزيارات والخبرات بين برلماني البلدين. 

كما شدد الرئيس على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات وبالأخص في مجالات التجارة والاستثمار، حيث دار نقاش حول فرص تعزيز الاستثمارات النرويجية في القطاعات ذات الأولوية للبلدين وعلى رأسها الطاقة المتجددة والخضراء. 

وتناول اللقاء أيضًا فرص التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بموضوعات تغير المناخ، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

 

15631d1540.jpg
18323fe076.jpg
2a5211f4e6.jpg
880ce5e90a.jpg
d9bc97d5ad.jpg

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول الجهود المصرية لاستعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد الجانبان أهمية وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالكميات الكافية، وضرورة بذل الجهد للحيلولة دون تدهور الوضع وتصعيد الصراع في الشرق الاوسط. 

ومن جانبهم، أشاد البرلمانيون النرويجيون بالدور المصري المحوري والحكيم في الشرق الأوسط، مؤكدين دعم بلادهم للجهود المصرية ذات الصلة. 

كما تناول اللقاء الأوضاع في القارة الأفريقية، وجهود تعزيز السلم والأمن بالقارة، خاصةً في السودان والصومال الشقيقين، إلى جانب استعراض فرص التعاون الثلاثي في أفريقيا وما تمتلكه الشركات المصرية من خبرات في هذا المجال.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

مناقشات مستفيضة لمشروع قانون المسئولية الطبية داخل مجلس الشيوخ - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق