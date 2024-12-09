وزير الري يؤكد ضرورة الاطلاع على أحدث تقنيات تحلية وإعادة استخدام المياه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 05:46 مساءً - أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، ضرورة الاطلاع على أحدث تقنيات تحلية وإعادة استخدام المياه الحالية والجديدة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في افتتاح المعرض المقام على هامش «المؤتمر العالمي لتحلية المياه» المنعقد في العاصمة الإماراتية «أبوظبي»، حيث يقام المعرض هذا العام بمشاركة كبرى الشركات المحلية والدولية ذات الخبرة بمجالات تحلية المياه.

وأضاف سويلم - خلال تفقده للمعرض - أن هذا المعرض يأتي في إطار السعي لتعزيز الاعتماد على تكنولوجيا تحلية المياه للمساهمة في مواجهة تحديات المياه والغذاء على المستوى العالمي.

يذكر أن المؤتمر العالمي لتحلية المياه يعد منصة عالمية تفاعلية تتيح للأطراف المعنية، استعراض التوجهات العالمية وأحدث التكنولوجيات المُبتكرة التي تلعب دورًا في مستقبل القطاع، حيث يبحث المؤتمر الإجراءات الاستباقية للحد من الانبعاثات الكربونية وجذب الاستثمارات طويلة الأمد الضرورية لمستقبل مستدام.