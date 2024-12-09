«الداخلية» تنظم زيارة لوفد من أعضاء «المجلس القومي لحقوق المرأة» |صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 05:46 مساءً - نظمت وزارة الداخلية زيارة لوفد من أعضاء «المجلس القومي لحقوق المرأة» لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان، في إطار فعاليات حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.

يأتي ذلك، إيمانا من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان واستمراراً في تطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن الرعاية الشاملة للنزلاء وتأهيلهم لإعادة انخراطهم بالمجتمع باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني.

وفي ضوء فعاليات حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر من كل عام، استقبل مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان بقطاع الحماية المجتمعية وفد من أعضاء المجلس القومي لحقوق المرأة.

وقام الوفد الزائر بجولة تفقدية لعدد من المنشآت شملت المركز الطبي المجهز بأحدث التجهيزات الطبية، والاطلاع على جانب من الرعاية الطبية المقدمة للنزلاء والنزيلات، كما تفقدوا أماكن الأنشطة المتنوعة والمشروعات الإنتاجية الخاصة بتأهيل النزلاء.

وأعقب ذلك جولة تفقدوا خلالها مبنى التأهيل والتعليم الفني، ومبنى الحضانة للنزيلات الحاضنات وأطفالهن ومنطقة الألعاب، كما تم مشاهدة عرض فني للفرقة الموسيقية «نزيلات، ونزلاء»، حيث اطلعوا خلال الزيارة على ما توصلت إليه الوزارة من تطوير لمفهوم الفلسفة العقابية.

ولقد أشاد أعضاء الوفد بحرص وزارة الداخلية على تطبيق مبادئ السياسة العقابية الحديثة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوعهم لبرامج تأهيل شاملة، خلال فترة إيداعهم تمهيداً لإعادة اندماجهم في المجتمع عقب انتهاء فترة العقوبة.