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«الداخلية» تنظم زيارة لوفد من أعضاء «المجلس القومي لحقوق المرأة» |صور - أخبار كلمتك

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«الداخلية» تنظم زيارة لوفد من أعضاء «المجلس القومي لحقوق المرأة» |صور - أخبار كلمتك

«الداخلية» تنظم زيارة لوفد من أعضاء «المجلس القومي لحقوق المرأة» |صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 05:46 مساءً - نظمت وزارة الداخلية زيارة لوفد من أعضاء «المجلس القومي لحقوق المرأة» لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان، في إطار فعاليات حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.

يأتي ذلك، إيمانا من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان واستمراراً في تطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن الرعاية الشاملة للنزلاء وتأهيلهم لإعادة انخراطهم بالمجتمع باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني.

زيارة المجلس القومي لحقوق المرأة

وفي ضوء فعاليات حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر من كل عام، استقبل مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان بقطاع الحماية المجتمعية وفد من أعضاء المجلس القومي لحقوق المرأة.

زيارة المجلس القومي لحقوق المرأة

وقام الوفد الزائر بجولة تفقدية لعدد من المنشآت شملت المركز الطبي المجهز بأحدث التجهيزات الطبية، والاطلاع على جانب من الرعاية الطبية المقدمة للنزلاء والنزيلات، كما تفقدوا أماكن الأنشطة المتنوعة والمشروعات الإنتاجية الخاصة بتأهيل النزلاء.

زيارة المجلس القومي لحقوق المرأة

وأعقب ذلك جولة تفقدوا خلالها مبنى التأهيل والتعليم الفني، ومبنى الحضانة للنزيلات الحاضنات وأطفالهن ومنطقة الألعاب، كما تم مشاهدة عرض فني للفرقة الموسيقية «نزيلات، ونزلاء»، حيث اطلعوا خلال الزيارة على ما توصلت إليه الوزارة من تطوير لمفهوم الفلسفة العقابية.

زيارة المجلس القومي لحقوق المرأة

ولقد أشاد أعضاء الوفد بحرص وزارة الداخلية على تطبيق مبادئ السياسة العقابية الحديثة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوعهم لبرامج تأهيل شاملة، خلال فترة إيداعهم تمهيداً لإعادة اندماجهم في المجتمع عقب انتهاء فترة العقوبة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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