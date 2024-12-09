400 مليون جنيه للمرحلة الاولي، مدبولي يعلن صرف تعويضات أهالي نزلة السمان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 05:35 مساءً - يتسلمها المستحقون خلال الأيام المقبلة..

تعويضات أهالي نزلة السمان، في إطار الجهود المستمرة لتطوير منطقة نزلة السمان، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف الراهن لأعمال التطوير الجارية في المنطقة، وتحديدًا في المرحلة الأولى من المشروع.

وشهد الاجتماع استعراضًا لموقف تنفيذ الإزالات وصرف التعويضات للمستحقين في المنطقة، بالإضافة إلى استعدادات تشغيل المنطقة الأثرية في هضبة الأهرام.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الإسراع في إجراءات التطوير وتحسين البنية التحتية للمنطقة، موضحًا أن العمل يجري على قدم وساق لتوسعة مدخل أصحاب الدواب إلى منطقة التريض، بالإضافة إلى العمل على توصيل المرافق الرئيسية في المنطقة، خاصةً شبكة الألياف الضوئية والكهرباء، بما يساهم في تحسين الخدمات وتيسير الحياة اليومية للمواطنين في المنطقة.

230 مواطنًا من المستحقين للتعويضات في نزلة السمان قاموا بتوقيع العقود الخاصة بالتعويضات

وفي إطار خطة التعويضات، أكدت المهندسة هويدا النوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، أن 230 مواطنًا من المستحقين للتعويضات في نزلة السمان قد قاموا بتوقيع العقود الخاصة بالتعويضات، ويجري حاليًا إنهاء الإجراءات لصرف مستحقاتهم المقدرة في المرحلة الأولى بـ400 مليون جنيه، والتي سيتم صرفها في الأيام المقبلة.

مدبولي يشدد علي ضرورة متابعة صرف تعويضات أهالي نزلة السمان

ومن جانبه، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة متابعة صرف التعويضات، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لضمان حقوق المواطنين المستحقين، وأكد على أهمية سرعة الانتهاء من الإجراءات وتذليل أي عقبات إدارية قد تواجه المواطنين في هذا الملف.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق تحسينات ملموسة في منطقة نزلة السمان، بما يتماشى مع خطط تطوير المنطقة الأثرية في هضبة الأهرام وتحسين حياة المواطنين في هذه المناطق الحيوية.

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