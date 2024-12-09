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بالرقم القومي، خطوات الحصول علي نتيجة قرعة الحج السياحي - أخبار كلمتك

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بالرقم القومي، خطوات الحصول علي نتيجة قرعة الحج السياحي - أخبار كلمتك

بالرقم القومي، خطوات الحصول علي نتيجة قرعة الحج السياحي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 05:35 مساءً - تواصل شركات السياحة تلقي طلبات حجز برامج الحج السياحي لعام 1446 هــ من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج.

طلبات حجز برامج الحج السياحي للموسم الجديد

قررت وزارة السياحة والآثار فتح باب تلقي طلبات حجز برامج الحج السياحي من المواطنين الراغبين في حجز برامج الحج لقرعة الحج السياحي اعتبارا من ال20 نوفمبر الماضي ولمدة شهر تنتهي في ال 20 من ديسمبر الجاري.

يأتي ذلك في ضوء قرارات وزير السياحة والآثار شريف فتحي، باعتماد ضوابط الحج السياحي وفتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي قبل بدء موسم الحج بفترة كافية وهو ما يعطي فرصة أكبر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على أكمل وجه والاستعداد الكامل للموسم من قبل الوزارة وشركات السياحة.

إجراء قرعة الحج السياحي 
 

كما تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في كافة مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 23 ديسمبر الجاري.

خطوات معرفة نتيجة قرعة الحج السياحي 

وتقدم كلمتك لقرائها خطوات وطرق الحصول على نتيجة قرعة الحج السياحي كالتالي:

  • الدخول على البوابة المصرية الموحدة للحج من هنا  .
  • إدخال الرقم القومي
  • إدخال رقم المصنع
  • إدخال رمز التحقق
  • الضغط على زر البحث
     

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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