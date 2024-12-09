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أحدثها دواء لمرضى الضغط، هيئة الدواء تصدر 51 منشورا تحذيريا من أدوية مغشوشة خلال 2024 - أخبار كلمتك

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أحدثها دواء لمرضى الضغط، هيئة الدواء تصدر 51 منشورا تحذيريا من أدوية مغشوشة خلال 2024 - أخبار كلمتك

أحدثها دواء لمرضى الضغط، هيئة الدواء تصدر 51 منشورا تحذيريا من أدوية مغشوشة خلال 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 05:20 مساءً - أصدرت هيئة الدواء المصرية منشورات دورية على مدار عام ٢٠٢٤ تحذر فيها من أدوية مغشوشة ومهربة وبلغ عددها خلال ١٢ شهرا ٥١ منشورا.

سحب أدوية غير مطابقة للمواصفات خلال ٢٠٢٤

 

وتضمن منشور تحذيري آخر دواء لعلاج مرضي الضغط حيث قررت هيئة الدواء المصرية سحب ووقف وتداول مستحضر Co-dilatrol tablet من الصيدليات بناء على طلب الشركة المنتجة، لعدم مطابقة المستحضر للمواصفات ويستخدم الدواء لعلاج  ارتفاع ضغط الدم ومنع حدوث الجلطات

وأوضحت هيئة الدواء أن هذه التحذيرات شملت أدوية مضادات حيوية وعلاجات لمرضى السكر والأورام ومسكنات للألم منها باي ألكوفان وأدوية علاج الأطفال.

وناشدت هيئة الدواء المواطنين بأنه في حالة الشك في أي مستحضر دواء ضرورة إبلاغ هيئة الدواء أو الاتصال بالخط الساخن ١٥٣٠١.

كان الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أكد أنه تم توفير كافة الأصناف الدوائية لكافة المجموعات العلاجية  ومن أهمها مستحضرات علاج السكر والفوارات المختلفة بالسوق المحلي منذ شهر يوليو الماضي وحتى الآن مع انتهاء تلقى الهيئة لأى شكاوى بشأنها.

وقال رئيس هيئة الدواء المصرية إنه تم ضخ ما يقترب من 9 ملايين ونصف المليون عبوة من مستحضرات علاج السكر، حيث تم ضخ ما يزيد عن 2 مليون و100 ألف عبوة من Mixtard Vial، وحوالي 350 ألف عبوة من Lantus، وما يزيد عن 2 مليون و600 ألف عبوة من Insulinagypt vial. كما تم ضخ ما يزيد عن 2 مليون و300 ألف عبوة من المستحضرات الأخرى التي تمثل أنواع مختلفة من الإنسولين.

وأضاف رئيس الهيئة أنه تم تعزيز كميات من أدوية علاج السكر المحتوية على مادة الميتفورمين على ما يقترب من 2 مليون 200 ألف عبوة من المستحضرات التي تحتوي على ميتفورمين، وهناك مخزون من المادة الخام يكفي لتصنيع ما يزيد عن 6 مليون عبوة من أدوية علاج السكر.
وتابع رئيس هيئة الدواء المصرية أنه بالنسبة للفوارات، فقد تم ضخ حوالي 2 مليون و600 ألف عبوة من Urivin-N Eff، وما يقترب من المليون عبوة من Urosolvin، وهناك حوالي 325 ألف عبوة تحت الإنتاج، وما يزيد عن 800 ألف عبوة من Epimag Eff، وهناك حوالي 316 ألف عبوة تحت الإنتاج، وهناك مخزون من المادة الخام يكفي لتصنيع ما يزيد عن 11 مليون عبوة.

من جانبه أكد الدكتور يس رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية أن كافة المستحضرات الخاصة بتلك المجموعات العلاجية تم توزيعها على كافة الصيدليات بكافة المحافظات، وتم التأكد من توافرها لدى كافة الموزعين على مستوى الجمهورية لضمان استمرار الإمدادات من تلك المستحضرات.

وأضاف مساعد رئيس الهيئة أنه تم توفير المواد الخام اللازمة لتصنيع كافة مستحضرات علاج السكر والفوارات بكافة المصانع المحلية ومتابعة خطط وعمليات التصنيع المستمرة للتأكد من عدم تكرار أي نواقص من تلك المجموعات العلاجية كاملة لتوفيرها أولا بأول بالأسواق واستمرار المعدلات الطبيعية للتداول المحلي.


يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لتوفير المستحضرات الدوائية من المجموعات العلاجية الهامة حرصًا على صحة وسلامة المرضى، وتوفير احتياجاتهم الدوائية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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