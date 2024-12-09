شبورة ورياح.. حالة الطقس غدا وحتى الأحد المقبل |بيان بدرجات الحرارة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:41 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غدا الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، حتى يوم الأحد المقبل الموافق 15 ديسمبر الجاري.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود خلال الـ 6 أيام المقبلة، طقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة علي شمال الصعيد ووسط سيناء، معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
حالة الطقس غدا الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
أشارت هيئة الأرصاد إلى انتشار شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً، غدا الثلاثاء، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
درجات الحرارة غدا الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر غدا الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|23
|14
|السواحل الشمالية
|22
|11
|شمال الصعيد
|24
|09
|جنوب الصعيد
|28
|11
حالة الطقس يومي الأربعاء والخميس 11 و12 ديسمبر 2024
ولفتت «الأرصاد» إلى انتشار شبورة مائية كثيفة صباحاً، يومي الأربعاء والخميس، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
درجات الحرارة يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|22
|14
|السواحل الشمالية
|21
|12
|شمال الصعيد
|23
|08
|جنوب الصعيد
|29
|12
درجات الحرارة يوم الخميس 12 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الخميس 12 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|22
|14
|السواحل الشمالية
|21
|12
|شمال الصعيد
|23
|09
|جنوب الصعيد
|28
|11
حالة الطقس يومي الجمعة والسبت 13 و14 ديسمبر 2024
وحذرت من نشاط الرياح أحياناً، يومي الجمعة والسبت، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم الجمعة 13 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الجمعة 13 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|22
|13
|السواحل الشمالية
|21
|13
|شمال الصعيد
|23
|10
|جنوب الصعيد
|27
|12
درجات الحرارة يوم السبت 14 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم السبت 14 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|21
|13
|السواحل الشمالية
|20
|11
|شمال الصعيد
|21
|09
|جنوب الصعيد
|26
|11
حالة الطقس يوم الأحد 15 ديسمبر 2024
ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود نشاط للرياح، يوم الأحد، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم الأحد 15 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الأحد 15 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|21
|13
|السواحل الشمالية
|20
|11
|شمال الصعيد
|22
|08
|جنوب الصعيد
|27
|11
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