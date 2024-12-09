شبورة ورياح.. حالة الطقس غدا وحتى الأحد المقبل |بيان بدرجات الحرارة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:41 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غدا الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، حتى يوم الأحد المقبل الموافق 15 ديسمبر الجاري.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود خلال الـ 6 أيام المقبلة، طقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة علي شمال الصعيد ووسط سيناء، معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

أشارت هيئة الأرصاد إلى انتشار شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً، غدا الثلاثاء، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

الطقس في مصر غدا الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 23 14 السواحل الشمالية 22 11 شمال الصعيد 24 09 جنوب الصعيد 28 11

حالة الطقس يومي الأربعاء والخميس 11 و12 ديسمبر 2024

ولفتت «الأرصاد» إلى انتشار شبورة مائية كثيفة صباحاً، يومي الأربعاء والخميس، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 22 14 السواحل الشمالية 21 12 شمال الصعيد 23 08 جنوب الصعيد 29 12

درجات الحرارة يوم الخميس 12 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الخميس 12 ديسمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 22 14 السواحل الشمالية 21 12 شمال الصعيد 23 09 جنوب الصعيد 28 11

حالة الطقس يومي الجمعة والسبت 13 و14 ديسمبر 2024

وحذرت من نشاط الرياح أحياناً، يومي الجمعة والسبت، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 22 13 السواحل الشمالية 21 13 شمال الصعيد 23 10 جنوب الصعيد 27 12

درجات الحرارة يوم السبت 14 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم السبت 14 ديسمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 21 13 السواحل الشمالية 20 11 شمال الصعيد 21 09 جنوب الصعيد 26 11

حالة الطقس يوم الأحد 15 ديسمبر 2024

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود نشاط للرياح، يوم الأحد، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الأحد 15 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الأحد 15 ديسمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 21 13 السواحل الشمالية 20 11 شمال الصعيد 22 08 جنوب الصعيد 27 11