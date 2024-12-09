تعرف على أنشطة صندوق مكافحة الإدمان داخل مدارس قرى "حياة كريمة" ( صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:40 مساءً - نفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، أنشطة وبرامج توعوية في المدارس بقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، بمحافظات الغربية، كفر الشيخ، وبنى سويف، والجيزة، والإسكندرية، والشرقية، والسويس، وسوهاج " لرفع وعي الطلاب بخطورة تعاطي وإدمان المواد المخدرة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومؤسسة حياة كريمة ".

أنشطة صندوق مكافحة الإدمان داخل مدارس قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "

وتضمنت الأنشطة ورش حكى وندوات للأطفال،لتدريبهم على كيفية اكتساب القدرة على التفكير الإيجابي وتدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة، كما تضمنت الفعاليات تنفيذ أنشطة فنية وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال منها لعبة "السلم والدخان " التي تبرز أن الأثر السلبي للتدخين على الصحة والمال بشكل تفاعلي جاذب للأطفال.



على جانب آخر وفي نفس السياق، نفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أيضا أنشطة توعية في ما يقرب من ١٠٠٠ قرية من القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية بالتعاون مع مؤسسة" حياة كريمة " وتتضمن الأنشطة زيارات منزلية للأسر للتوعية بآليات الوقاية الأولية والاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التواصل مع الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى "16023" للحصول على كافة خدمات المشورة والعلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة، أيضا تنفيذ دورى رياضى لأبناء الأسر في هذه القرى تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات " بهدف تعزيز الوعي والتثقيف الأسري بما يكفل تمكين الشباب والأسر في هذه القرى من مواجهة مشكلة المخدرات وسبل المواجهة.

أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطى المواد المخدرة

جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ينفذ أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطى المواد المخدرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتم تنفيذ البرنامج في أكثر من 2000 مدرسة بالمحافظات المختلفة خلال أول شهرين من الفصل الدراسي الحالي ومن المستهدف 10 آلاف مدرسة خلال العام الدراسي 2025/2024.

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه جار تنفيذ الأنشطة التوعوية في العديد من المحافظات لحماية الفئات المختلفة، لاسيما الشباب من تعاطى المواد المخدرة ورفع وعى الأطفال بخطورة التدخين، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان "2024_2028"، وأيضا تعريف الأسر بالخدمات العلاجية التي يقدمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن" 16023 "، أيضا استمرار تنفيذ برامج التوعية في المناطق المطورة " بديلة العشوائيات " وقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".

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