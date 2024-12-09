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السيسي يؤكد ضرورة مواصلة تعزيز التعاون البرلماني بين مصر والنرويج - أخبار كلمتك

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السيسي يؤكد ضرورة مواصلة تعزيز التعاون البرلماني بين مصر والنرويج - أخبار كلمتك

السيسي يؤكد ضرورة مواصلة تعزيز التعاون البرلماني بين مصر والنرويج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:35 مساءً -  أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة مواصلة تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين، بما في ذلك من خلال التشاور والتنسيق وتبادل الزيارات والخبرات بين برلماني البلدين. 

والتقى الرئيس السيسي، اليوم، "مسعود قره خان" رئيس البرلمان النرويجي وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع بالبرلمان، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى النرويج ضمن جولة الرئيس الأوروبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس حرص في مستهل اللقاء على التأكيد على الدور المحوري للتعاون البرلماني في تعزيز الحوار بين الشعوب، مشيرًا إلى أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة. 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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