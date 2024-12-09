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وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس لمتابعة امتحانات شهر نوفمبر - أخبار كلمتك

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وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس لمتابعة امتحانات شهر نوفمبر - أخبار كلمتك

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس لمتابعة امتحانات شهر نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - تفقد الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدد من المدارس منها مدرسة الحامول الثانوية بنين التابعة لإدارة الحامول التعليمية، في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والسيد الاستاذ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحرص وزارة التربية والتعليم على متابعة سير العملية التعليمية.

حرص الدكتور علاء جودة على متابعة امتحانات شهر نوفمبر وانتظام حضور الطلاب بكثافة في الفصول الدراسية، والنظافة العامة، بحضور جميع المعلمين وانتظامهم في العمل والالتزام بالمناهج الدراسية، والتجهيزات المدرسية والتأكد من توافر المقاعد والديسكات وغيرها من التجهيزات اللازمة لسير العملية التعليمية بسلاسة، والتواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين، حيث أجرى حوارات معهم للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول العملية التعليمية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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