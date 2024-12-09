«تعليم الجيزة» توجه بإصلاح الديسكات المشونة وتوزيع الفائض منها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - أجرى سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، جولة ميدانية شملت إدارات الوراق وشمال الجيزة، لمتابعة سير انتظام العملية التعليمية بالمدارس.

وكيل أول وزارة التعليم بالجيزة يتفقد بعض المدارس

تفقد سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مدرسة السلام الابتدائية التابعة لإدارة الوراق، لاحظ تقصيرًا في النظافة، قصورًا في تطابق القوائم، وخللًا في المجموعات الدراسية.

كل مدرسة ناجحة هي مرآة معلميها

وأكد أن المدرسة تمثل انعكاسًا لصورتهم كمعلمين أمام المجتمع، قائلًا: «كل مدرسة ناجحة هي مرآة لإخلاص معلميها وتفانيهم في العمل»، وجاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء هيئة التدريس، لحثهم على رفع كفاءة الأداء التعليمي والإداري.

إصلاح الديسكات المشونة وتوزيع الفائض منها

وجه عطية، بإصلاح الديسكات المشونة في مدرسة المنيرة الجديدة، وإعادة توزيع الفائض منها على المدارس المحتاجة، مشددًا على استخدام المطهرات للنظافة، مع تفعيل سجل القرائية فورًا لتحسين مستوى الطلاب.

تشكيل لجنة دائمة لمتابعة عمليات النظافة

ووجه وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة عمليات النظافة وتقديم تقارير دورية عن التقدم، مؤكدًا على ضرورة تطبيق نظام التوأمة مع المدارس الخاصة لتوفير العمالة اللازمة.

توفير 3 عمال إضافيين

وأثناء تواجده في مدرسة الشروق الثانوية، وجه بتوفير 3 عمال إضافيين ومحاسبة كل مقصر، بسبب تدني مستوى النظافة وضعف التعاون، وتوجيه مذكرة فورية ضد المعلمين غير المتعاونين، مؤكدًا أن التعليم رسالة تتطلب انضباطًا وإخلاصًا مطلقًا.

أثنى وكيل الوزارة على الانضباط البارز داخل مدرسة السادات تعليم أساسي، موجها شكرًا خاصًا لمدير المدرسة، معتبرًا إياها نموذجًا يُحتذى به.

تفعيل الخطة العلاجية لدعم الطلاب الضعاف

وأشاد عيطة، بمستوى النظافة المرتفع في مدرسة العلياء الرسمية، موصيًا بتفعيل الخطة العلاجية لدعم الطلاب الضعاف، وسجل القرائية رقم 26، مؤكدًا أن التميز لا يتحقق بالصدفة، بل بالإرادة والعمل الجاد.

تفعيل سجل القرائية والخطة العلاجية

وأدبى عيطة تقديره لنظافة وانضباط مدرسة الشيخ عبد العزيز، مع توجيه بالتوسع في تفعيل سجل القرائية والخطة العلاجية لضمان تحقيق النتائج المرجوة، وشدد على ضرورة تفعيل سجل القرائية رقم 26 والخطة العلاجية، في إدارة شمال الجيزة بمدرسة الشهيد علي خالد عبد العزيز تعليم أساسي، مع تشكيل لجنة متابعة من التوجيهات لضمان تنفيذ التعليمات بدقة وصرامة.

تفعيل سجل القرائية

كما أبدى «عطية» إعجابه بمستوى النظافة والتميز مدرسة الاتحاد للتعليم الأساسي، مشددًا على ضرورة تفعيل سجل القرائية لضمان الوصول إلى أفضل المستويات التعليمية.