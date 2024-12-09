«التعليم»: أخصائيو التدريس لا يحق لهم صرف حافز الصفوف الأولى للمعلمين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 03:36 مساءً - وجهت مديريات التربية والتعليم، خطابًا بكافة الإدارات التعليمية، بشأن الإفادة بالرأي عن مدى أحقية أخصائي التدريس من عدمه، في صرف حوافز الصفوف الأولى للمنظومة الجديدة، الذين تم تسوية حالتهم الوظيفية بمؤهلات أعلى أثناء الخدمة.

أحقية أخصائي التدريس في صرف حوافز الصفوف الأولى

وأكدت مديريات التربية والتعليم، أنه بدراسة هذا الموضوع مع الإدارة المركزية للدعم التشريعي والخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أفادت بأن وظيفة أخصائي تدريس ليست من وظائف التعليم ولا تخضع لقانون التعليم.

لا يجوز منح أخصائي تدريس أي بدل

وتابعت الإدارة المركزية، أنه لا يجوز منح من يشغل وظيفة أخصائي تدريس أي بدل يتم منحه للمعلمين الخاضعين للقانون 2007/155 السابق الإشارة إليه.

امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

ومن ناحية آخرى، تستعد المديريات التعليمية، لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث، خلال شهر يناير المقبل، والتي تبدأ من يوم السبت 11 يناير وحتى يوم الخميس 16 من نفس الشهر.

خريطة العام الدراسي الجديد 2024

- يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.