"الوزراء" يكشف تفاصيل ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 46.95 مليار دولار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 03:35 مساءً - أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق قفزة كبيرة في صافي الاحتياطيات الدولية، حيث سجلت 46.95 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024، متجاوزة مستويات ما قبل الأزمات العالمية.

جاء ذلك بفضل انتعاش مصادر النقد الأجنبي، الذي عكفت الدولة على دعمه من خلال سياسات اقتصادية مرنة، وتنفيذ استراتيجيات لتعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وذكر تقرير صادر اليوم عن المركز الإعلامي بمجلس الوزراء أن هذا الارتفاع يعد دليلًا على تعافي الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مما عزز من ثقة المؤسسات الدولية في الأداء الاقتصادي للبلاد.

وأكد التقرير استمرار السير نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

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