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القوات البحرية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بنطاق البحرين الأحمر والمتوسط - أخبار كلمتك

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القوات البحرية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بنطاق البحرين الأحمر والمتوسط - أخبار كلمتك

القوات البحرية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بنطاق البحرين الأحمر والمتوسط - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 03:21 مساءً - نجحت إحدى وحدات القوات البحرية بنطاق قاعدة 3 يوليو في التصدي لمحاولة تهريب كميات من المواد المخدرة، وذلك بنطاق البحر المتوسط، وتمكنت من ضبط مركب صيد غير منصاعة أثناء دخولها المياه الإقليمية المصرية، وأثناء المعارضة تم تبادل لإطلاق النيران، وعقب إحكام السيطرة على المركب ضُبط على متنها 3 أفراد، وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة مختلفة الأنواع.

كما تمكنت القوات البحرية بنطاق البحر الأحمر من إحباط عملية تهريب كميات كبيرة من مخدر الحشيش، حيث ورد بلاغ بقيام عدد من المهربين بتنفيذ عملية تهريب للمواد المخدرة، وعلى الفور تم دفع 2 وحدة بحرية من قاعدة البحر الأحمر وتمكنت من القبض على إحدى مراكب الصيد وعلى متنها 2 فرد وكميات من مخدر الحشيش، وتم تسليم الأفراد والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال تأمين وحماية حدود الدولة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، واستمرارا لجهود القوات البحرية في إحكام السيطرة الأمنية على جميع السواحل البحرية المصرية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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