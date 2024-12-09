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القوات البحرية تحبط محاولة تهريب كميات من المخدرات بنطاق البحرين المتوسط والأحمر - أخبار كلمتك

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القوات البحرية تحبط محاولة تهريب كميات من المخدرات بنطاق البحرين المتوسط والأحمر - أخبار كلمتك

القوات البحرية تحبط محاولة تهريب كميات من المخدرات بنطاق البحرين المتوسط والأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 03:20 مساءً -  نجحت إحدى وحدات القوات البحرية بنطاق قاعدة 3 يوليو فى التصدى لمحاولة تهريب كميات من المواد المخدرة وذلك بنطاق البحر المتوسط، حيث تمكنت من ضبط مركب صيد غير منصاعة أثناء دخولها المياه الإقليمية المصرية وأثناء المعارضة تم تبادل لإطلاق النيران وعقب إحكام السيطرة على المركب ضُبط على متنها (3) فرد وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة مختلفة الأنواع.

 

التصدي لمحاولة تهريب كميات من المواد المخدرة

 جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال تأمين وحماية حدود الدولة على مختلف الإتجاهات الإستراتيجية، وإستمرارًا لجهود القوات البحرية فى إحكام السيطرة الأمنية على كافة السواحل البحرية المصرية.

 

إحباط عملية تهريب كميات كبيرة من مخدر الحشيش

 كما تمكنت القوات البحرية بنطاق البحر الأحمر من إحباط عملية تهريب كميات كبيرة من مخدر الحشيش، حيث ورد بلاغ بقيام عدد من المهربين بتنفيذ عملية تهريب للمواد المخدرة، وعلى الفور تم دفع (2) وحدة بحرية من قاعدة البحر الأحمر، وتمكنت من القبض على إحدى مراكب الصيد وعلى متنها (2) فرد وكميات من مخدر الحشيش .

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وتم تسليم الأفراد والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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