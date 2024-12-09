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وزير الأوقاف: نعتز بالأخوة التي تجمعنا بالأشقاء في جيبوتي وبكل عمقنا الإفريقي - أخبار كلمتك

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وزير الأوقاف: نعتز بالأخوة التي تجمعنا بالأشقاء في جيبوتي وبكل عمقنا الإفريقي - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف: نعتز بالأخوة التي تجمعنا بالأشقاء في جيبوتي وبكل عمقنا الإفريقي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:58 مساءً - استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتور مؤمن حسن بري، وزير الشئون الإسلامية والأوقاف في جيبوتي، ضيف شرف المسابقة من خارج مصر، بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على هامش انعقاد المسابقة العالمية للقرآن الكريم الحادية والثلاثين بمسجد مصر الكبير.

ورحب الأزهري بوزير الأوقاف الجيبوتي، مؤكدًا دعمه لكل الأشقاء في جيبوتي، ما يعزز قيم التعاون والأخوة العربية، وتوثيق الروابط المتينة التي تجمع بين البلدين، مؤكدا على الاعتزاز بالأخوة التي تجمع القيادتين: الرئيس عبد الفتاح السيسي بأخيه الرئيس إسماعيل عمر جيلة.

من جانبه قدم الدكتور مؤمن حسن بري الشكر إلى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على دعوته الكريمة لحضور أعمال المسابقة العالمية، وأعرب عن العرفان والامتنان على اختياره ضيف شرف للمسابقة، وعلى حسن الضيافة والحفاوة والاستقبال، وعلى التنظيم الرائع للمسابقة، مؤكدًا أن مسابقة مصر للقرآن الكريم من أرفع المسابقات وأنجحها عالميًا، راجيًا مواصلة المسيرة القرآنية، تكريمًا لحفظة القرآن الكريم.

كما اتفق الوزيران على الارتقاء بمستوى التنسيق المشترك، وترتيب برامج عمل مشتركة، وتكثيف اللقاءات والزيارات في الفترة القادمة، سعيًا إلى البناء على المستوى الرفيع من العلاقات والتعاون الذي يجمع البلدين.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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