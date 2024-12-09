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الرئيس السيسي يدعو ملك النرويج لزيارة مصر للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي يدعو ملك النرويج لزيارة مصر للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يدعو ملك النرويج لزيارة مصر للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:43 مساءً - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـ هارالد الخامس ملك النرويج، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى النرويج ضمن جولته الأوروبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، أن الملك هارالد الخامس استهلّ المقابلة بالترحيب بالرئيس السيسي، مشيراً إلى تقدير بلاده للدور المحوري الذي تقوم به مصر في إفريقيا والشرق الأوسط، مشيداً بالزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة.

وأضاف السفير محمد الشناوي، أن الرئيس السيسي وجه من جانبه الشكر للملك هارالد الخامس على حفاوة الاستقبال، مؤكداً على أهمية الزيارة في ضوء كونها أول زيارة لرئيس مصري إلى النرويج منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1936، مشيداً بالعلاقات الثنائية، والتطور الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة، كما وجه الدعوة لملك النرويج لزيارة مصر للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الزعيمين ناقشا خلال اللقاء سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية في الموضوعات محل الاهتمام المشترك، كما تم استعراض الأوضاع في الشرق الأوسط وجهود التهدئة التي تقودها مصر لاستعادة الاستقرار في المنطقة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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