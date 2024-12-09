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بديل الميكروباص.. تفاصيل مشروع الأتوبيس الترددي الجديد - أخبار كلمتك

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بديل الميكروباص.. تفاصيل مشروع الأتوبيس الترددي الجديد - أخبار كلمتك

بديل الميكروباص.. تفاصيل مشروع الأتوبيس الترددي الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:43 مساءً - الأتوبيس الترددي الجديد.. يبحث العديد من المواطنين عن مواصفات الأتوبيس الترددي الجديد بديل الميكروباص، والذي يعد بديل الخط الخامس للمترو، والذي سيعمل على الطريق الدائري.

مشروع الأتوبيس الترددي الجديد

أوضحت وزارة النقل المصرية، أنه بالتزامن مع إنشاء طرق جديدة تربط بين مواقف الميكروباص ومحطات الأتوبيس الترددي الجديد، سيكون مشروع الأتوبيس الترددي الجديد بديل للميكروباص.

مشروع الأتوبيس الترددي الجديد

تنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي الجديد

وأشارت الوزارة، إلى أنه يتم تنفيذ مشروع مشروع الأتوبيس الترددي الجديد، على مرحلتين، حيث يتضمن 49 محطة على الطريق الدائري، وتبلغ تكلفته حوالي 9.5 مليار جنيه، والذي يعمل على تشغيل 100 أتوبيس كهربائي بطول الطريق.

الربط بين الأتوبيس الترددي ووسائل النقل الأخرى

ويتم الربط بين الأتوبيس الترددي وبين وسائل النقل الأخرى، والتي تتمثل في مواقف السيرفيس التي تقع أسفل الطريق الدائري بجانب وسائل النقل الأخرى «المترو - القطارات - السوبر جيت».

المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي

وتضم المرحلة الأولي من مشروع الأتوبيس الترددي الجديد 36 محطة، على مساحة تضمنت كلًا من: «محور المريوطية - المنيب حتي طريق الإسكندرية الزراعي» والمسافة من تقاطع المنصورية على طريق الفيوم يتقاطع مع طريق الواحات بمسافة وصلت إلى 76 كم.

مشروع الأتوبيس الترددي الجديد

موعد تشغيل مشروع الأتوبيس الترددي

ومن المتوقع تشغيل مشروع الأتوبيس الترددي السريع خلال عام 2025 المقبل، حيث يتم تقديم الخدمة للجمهور فور الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع الأتوبيس الترددي

أسعار وأنواع تذاكر الأتوبيس الترددي في مصر

هناك نوعان من التذاكر للأتوبيس الترددي السريع، الأول بسعر ثابت ومناسب للرحلات القصيرة، والثاني مرن بحسب عدد المحطات أو المسافة بالكيلومترات، ليتناسب نظام التذاكر مع مختلف الفئات والمسافات، اتوفير وسيلة نقل اقتصادية وفعالة تلبي احتياجات كافة الركاب.

محطات مشروع الأتوبيس الترددي

ويتم اختيار أماكن الأتوبيس الترددي السريع، في المناطق التي بها كثافة سكانية عالية، لتكون قريبة من محطات النقل الجماعي للوسائل الأخرى.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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