غدا.. إعلان نتيجة المسابقة العالمية للقرآن الكريم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:43 مساءً - تختتم وزارة الأوقاف فعاليات المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم مساء غدٍ الثلاثاء، حيث تعقد مؤتمرًا صحفيًّا عقب صلاة المغرب لإعلان نتيجة المسابقة والتي تأتي برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبرئاسة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

ويُقام الحفل الختامي لـ المسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الكريم بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور نخبة من العلماء والدعاة وكبار الشخصيات المحلية والدولية.

وتُعد هذه المناسبة تتويجًا لجهود المشاركين من مختلف دول العالم في حفظ وتلاوة القرآن الكريم، إذ يتم تكريم الفائزين في مختلف فروع المسابقة التي شهدت منافسات متميزة على مدار أربعة أيام.

وتؤكد المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم دور مصر الريادي في خدمة القرآن الكريم وأهله وتعزيز رسالته العالمية في نشر قيم التسامح والسلام.

ويشهد الحفل توزيع الجوائز الكبرى التي تتجاوز قيمتها 11 مليون جنيه على الفائزين، ما يؤكد دعم الدولة المصرية لحفظة كتاب الله، وتشجيعها للمواهب القرآنية الواعدة من مختلف الأعمار والفئات.