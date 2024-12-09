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غدا.. إعلان نتيجة المسابقة العالمية للقرآن الكريم - أخبار كلمتك

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غدا.. إعلان نتيجة المسابقة العالمية للقرآن الكريم - أخبار كلمتك

غدا.. إعلان نتيجة المسابقة العالمية للقرآن الكريم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:43 مساءً - تختتم وزارة الأوقاف فعاليات المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم مساء غدٍ الثلاثاء، حيث تعقد مؤتمرًا صحفيًّا عقب صلاة المغرب لإعلان نتيجة المسابقة والتي تأتي برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبرئاسة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

ويُقام الحفل الختامي لـ المسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الكريم بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور نخبة من العلماء والدعاة وكبار الشخصيات المحلية والدولية.

وتُعد هذه المناسبة تتويجًا لجهود المشاركين من مختلف دول العالم في حفظ وتلاوة القرآن الكريم، إذ يتم تكريم الفائزين في مختلف فروع المسابقة التي شهدت منافسات متميزة على مدار أربعة أيام.

وتؤكد المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم دور مصر الريادي في خدمة القرآن الكريم وأهله وتعزيز رسالته العالمية في نشر قيم التسامح والسلام.

ويشهد الحفل توزيع الجوائز الكبرى التي تتجاوز قيمتها 11 مليون جنيه على الفائزين، ما يؤكد دعم الدولة المصرية لحفظة كتاب الله، وتشجيعها للمواهب القرآنية الواعدة من مختلف الأعمار والفئات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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