أمطار غزيرة ورياح.. موعد نوة الفيضة الصغرى وتأثيرها على المحافظات الساحلية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:43 مساءً - نوة الفيضة الصغرى.. تستعد الإسكندرية لاستقبال نوة الفيضة الصغرى أخر نوات عام 2024، والتي تعرف بإنها واحدة من أشد النوات التي تضرب ساحل البحر المتوسط، وتعتبر بداية فصل الشتاء رسميا.

نوة الفيضة الصغرى

تعد نوة الفيضة الصغرى، واحدة من أخطر النوات التي تواجها الإسكندرية في الشتاء، التي يصاحبها طقس غير مستقر وتقلبات جوية، مع سقوط أمطار غزيرة، وصقيع، وهبوب رياح شديدة السرعة.

موعد نوة الفيضة الصغرى

تضرب نوة الفيضة الصغرى سواحل الإسكندرية والسواحل الشمالية، يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2024، ومن المقرر أن تستمر لمدة 5 أيام، على أن تتنهي يوم الثلاثاء 25 ديسمبر، وفقًا لجدول نوات الإسكندرية.

نوة الفيضة الصغرى 2024

وتؤثر نوة الفيضة الصغرى بشكل كبير على الأعمال والحياة اليومية في الإسكندرية، حيث تهب الرياح الشمالية الغربية طوال تواجد النوة في البحر المتوسط.

يصاحب نوة الفيضة الصغرى، أمطار غزيرة قد تؤدي إلى حدوث تجمعات مائية في الشوارع، مما يعيق حركة المرور أمام المواطنين، وأحيانًا ترفع حالة الطوارئ في المحافظة والسواحل الشمالية.

سبب تسمية نوة الفيضة الصغرى بهذا الاسم

وسميت نوة الفيضة الصغرى بهذا الاسم، لأن البحر يفيض خلالها، وتزداد مستوى الأمواج، لتتخطى حاجز الكورنيش وتصل إلى ممر الطرق، وتؤدي إلى منع ممارسة مهنة الصيد والأعمال البحرية خلالها لخطورة الأمواج على مراكب الصيد والصيادين.

نوة الفيضة الصغرى في الإسكندرية

أعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية عن استمرار حالة الطوارئ القصوى في جميع أنحاء المدينة تحسبًا لأي تقلبات جوية قد تسبق نوة الفيضة الصغرى.

وتستعد الإسكندرية لاستقبال أمطار رعدية مستمرة ورياح شديدة طوال أيام النوة، ما قد يؤدي إلى شلل جزئي في الحركة المرورية، مع توقف المواطنين عن السير في الشوارع بسبب الطقس البارد والرطوبة المرتفعة.