الأزهر يحذر من انتهازية الصهاينة واستغلال ما تمر به سوريا للسطو على أرضها - أخبار كلمتك

الأزهر يحذر من انتهازية الصهاينة واستغلال ما تمر به سوريا للسطو على أرضها - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يوافق على بدء تنفيذ مخطط تطوير محور جامعة الدول العربية - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يوافق على بدء تنفيذ مخطط تطوير محور جامعة الدول العربية - أخبار كلمتك

مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية - أخبار كلمتك

مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية - أخبار كلمتك

كأس الإنتركونتيننتال، جلسة تصوير لـ الأهلي غدا بالزي الرسمي قبل السفر لقطر - أخبار كلمتك

كأس الإنتركونتيننتال، جلسة تصوير لـ الأهلي غدا بالزي الرسمي قبل السفر لقطر - أخبار كلمتك

أول قرار من جوميز بعد عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة - أخبار كلمتك

أول قرار من جوميز بعد عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة - أخبار كلمتك

مصدر باتحاد الكرة يكشف العقوبات المتوقعة ضد لاعب المنصورة بعد الإعتداء على مدرب الفريق - أخبار كلمتك

مصدر باتحاد الكرة يكشف العقوبات المتوقعة ضد لاعب المنصورة بعد الإعتداء على مدرب الفريق - أخبار كلمتك

أول تعليق من ميدو على رفضه تشجيع الأهلي في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

أول تعليق من ميدو على رفضه تشجيع الأهلي في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

الأهلي ينشر صورا خاصة باستعدادات رحلة الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

الأهلي ينشر صورا خاصة باستعدادات رحلة الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

مقتل 3 جنود من جيش الاحتلال وإصابة 12 آخرين في معارك غزة - أخبار كلمتك

مقتل 3 جنود من جيش الاحتلال وإصابة 12 آخرين في معارك غزة - أخبار كلمتك

قرار دولي صارم ضد مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

قرار دولي صارم ضد مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

أمطار غزيرة ورياح.. موعد نوة الفيضة الصغرى وتأثيرها على المحافظات الساحلية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أمطار غزيرة ورياح.. موعد نوة الفيضة الصغرى وتأثيرها على المحافظات الساحلية - أخبار كلمتك

أمطار غزيرة ورياح.. موعد نوة الفيضة الصغرى وتأثيرها على المحافظات الساحلية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:43 مساءً - نوة الفيضة الصغرى.. تستعد الإسكندرية لاستقبال نوة الفيضة الصغرى أخر نوات عام 2024، والتي تعرف بإنها واحدة من أشد النوات التي تضرب ساحل البحر المتوسط، وتعتبر بداية فصل الشتاء رسميا.

نوة الفيضة الصغرى

تعد نوة الفيضة الصغرى، واحدة من أخطر النوات التي تواجها الإسكندرية في الشتاء، التي يصاحبها طقس غير مستقر وتقلبات جوية، مع سقوط أمطار غزيرة، وصقيع، وهبوب رياح شديدة السرعة.

نوة الفيضة الصغرى

موعد نوة الفيضة الصغرى

تضرب نوة الفيضة الصغرى سواحل الإسكندرية والسواحل الشمالية، يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2024، ومن المقرر أن تستمر لمدة 5 أيام، على أن تتنهي يوم الثلاثاء 25 ديسمبر، وفقًا لجدول نوات الإسكندرية.

نوة الفيضة الصغرى 2024

وتؤثر نوة الفيضة الصغرى بشكل كبير على الأعمال والحياة اليومية في الإسكندرية، حيث تهب الرياح الشمالية الغربية طوال تواجد النوة في البحر المتوسط.

نوة الفيضة الصغرى

يصاحب نوة الفيضة الصغرى، أمطار غزيرة قد تؤدي إلى حدوث تجمعات مائية في الشوارع، مما يعيق حركة المرور أمام المواطنين، وأحيانًا ترفع حالة الطوارئ في المحافظة والسواحل الشمالية.

سبب تسمية نوة الفيضة الصغرى بهذا الاسم

وسميت نوة الفيضة الصغرى بهذا الاسم، لأن البحر يفيض خلالها، وتزداد مستوى الأمواج، لتتخطى حاجز الكورنيش وتصل إلى ممر الطرق، وتؤدي إلى منع ممارسة مهنة الصيد والأعمال البحرية خلالها لخطورة الأمواج على مراكب الصيد والصيادين.

نوة الفيضة الصغرى في الإسكندرية

أعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية عن استمرار حالة الطوارئ القصوى في جميع أنحاء المدينة تحسبًا لأي تقلبات جوية قد تسبق نوة الفيضة الصغرى.

نوة الفيضة الصغرى

وتستعد الإسكندرية لاستقبال أمطار رعدية مستمرة ورياح شديدة طوال أيام النوة، ما قد يؤدي إلى شلل جزئي في الحركة المرورية، مع توقف المواطنين عن السير في الشوارع بسبب الطقس البارد والرطوبة المرتفعة.

اقرأ أيضاً
نوة قاسم تضرب الإسكندرية.. أمطار غزيرة ورياح شديدة

نوة قاسم 2024.. الأرصاد تحذر من طقس الإسكندرية غدا الأربعاء 4 ديسمبر 2024

أشد نوات الشتاء.. طوارئ في الإسكندرية استعداد لـ نوة قاسم

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

غرفة شركات السياحة تكشف حقيقة مد تلقي طلبات حجز برامج الحج - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق