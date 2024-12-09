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السيسي يدعو ملك النرويج للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير - أخبار كلمتك

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السيسي يدعو ملك النرويج للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير - أخبار كلمتك

السيسي يدعو ملك النرويج للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:37 مساءً - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة لملك النرويج لزيارة مصر للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

والتقى الرئيس السيسي بالملك "هارالد الخامس" ملك النرويج، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس إلى النرويج ضمن جولته الأوروبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الملك "هارالد الخامس" استهلّ المقابلة بالترحيب الرئيس، مشيرًا إلى تقدير بلاده للدور المحوري الذي تقوم به مصر في أفريقيا والشرق الأوسط، ومشيدًا بالزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة.
 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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