مصر تدين استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية لها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:23 مساءً - أدانت مصر بأشد العبارات، استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة العازلة مع الجمهورية العربية السورية والمواقع القيادية المجاورة لها، بما يمثل احتلال لأراضي سورية، ويعد انتهاكا صارخا لسيادتها ومخالفة صريحة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

وأكدت مصر أن الممارسات الإسرائيلية تخالف القانون الدولي وتنتهك وحدة وسلامة الأراضي السورية، وتعد انتهازًا لحالة السيولة والفراغ في سوريا لاحتلال مزيد من الأراضي السورية لفرض أمر واقع جديد على الأرض بما يخالف القانون الدولي.

وطالبت مصر مجلس الأمن والقوى الدولية بالاضطلاع بمسؤولياتها واتخاذ موقفا حازما من الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، بما يضمن سيادة سوريا على كامل أراضيها.