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الرئيس السيسي يصل مقر البرلمان النرويجي - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي يصل مقر البرلمان النرويجي - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يصل مقر البرلمان النرويجي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:17 مساءً -  وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر البرلمان النرويجي، حيث يعقد جلسة مباحثات موسعة مع أعضاء البرلمان.

وعقدت اليوم جلسة المباحثات المصرية النرويجية بإسلو لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية فضلا عن بحث عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وشهد الرئيس السيسي ويوناس جار ستور رئيس وزراء النرويج التوقيع عددا من الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين. 

وشارك الرئيس السيسي، بالعاصمة النرويجية "أوسلو"، في حفل شاي غير رسمي تلبية لدعوة "يوناس جار ستور" رئيس الوزراء النرويجي، وذلك على شرف الرئيس تكريما للرئيس السيسي في مستهل زيارته إلى النرويج في إطار جولة الرئيس  الأوروبية. 

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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