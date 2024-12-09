انطلاق القمة المصرية النرويجية بأوسلو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:43 صباحاً - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر الضيافة الحكومي النرويجي للقاء يوناس جار ستور رئيس وزراء النرويج حيث انطلقت المباحثات المصرية النرويجية.

ويعقد الجانبان لقاءً ثنائيًّا ثم يشهد الرئيس السيسي توقيع عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين ثم يعقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة بحضور أعضاء وفدي البلدين ويقيم رئيس الوزراء النرويجي مأدبة غداء رسمية على شرف الرئيس السيسي.

وشارك الرئيس السيسي، بالعاصمة النرويجية "أوسلو"، في حفل شاي غير رسمي تلبية لدعوة "يوناس جار ستور" رئيس الوزراء النرويجي، وذلك على شرف الرئيس تكريما للرئيس السيسي في مستهل زيارته إلى النرويج في إطار جولة الرئيس الأوروبية.

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