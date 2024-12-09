حمادة هلال ينتهي من تصوير مشاهد مسلسل "المداح" الخارجية في قنا - أخبار كلمتك

حمادة هلال ينتهي من تصوير مشاهد مسلسل "المداح" الخارجية في قنا - أخبار كلمتك

موجة صقيع في اليمن - أخبار كلمتك

موجة صقيع في اليمن - أخبار كلمتك

تعرف على الاساطير الذين وصلوا عدن الليلة - أخبار كلمتك

تعرف على الاساطير الذين وصلوا عدن الليلة - أخبار كلمتك

عاجل:طقم عسكري يقوم بأمر صادم قبل قليل بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

عاجل:طقم عسكري يقوم بأمر صادم قبل قليل بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

أول تصريح لهذه الشخصية المقربة من طارق صالح عقب وقت قصير من نجاته من محاولة اغتيال - أخبار كلمتك

أول تصريح لهذه الشخصية المقربة من طارق صالح عقب وقت قصير من نجاته من محاولة اغتيال - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:31 - عمرة رجب 2025 | أبرز البرامج المتاحة والأسعار - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:31 - عمرة رجب 2025 | أبرز البرامج المتاحة والأسعار - أخبار كلمتك

ماذا تفعل إذا قمت بتحويل مبلغ مالي بالخطأ عبر إنستاباي؟ - أخبار كلمتك

ماذا تفعل إذا قمت بتحويل مبلغ مالي بالخطأ عبر إنستاباي؟ - أخبار كلمتك

رئاسة الوزراء السورية: جزاءات كبيرة على أي شخص يحرض أو يعتدي على الممتلكات - أخبار كلمتك

رئاسة الوزراء السورية: جزاءات كبيرة على أي شخص يحرض أو يعتدي على الممتلكات - أخبار كلمتك

شاهد بالصور .. حادث مروري مروع بصعدة - أخبار كلمتك

شاهد بالصور .. حادث مروري مروع بصعدة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد حفل الموسيقار وعازف البيانو عمرو سليم بدار الأوبرا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد حفل الموسيقار وعازف البيانو عمرو سليم بدار الأوبرا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

انطلاق القمة المصرية النرويجية بأوسلو - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
انطلاق القمة المصرية النرويجية بأوسلو - أخبار كلمتك

انطلاق القمة المصرية النرويجية بأوسلو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:43 صباحاً - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر الضيافة الحكومي النرويجي للقاء يوناس جار ستور رئيس وزراء النرويج حيث انطلقت المباحثات المصرية النرويجية.

ويعقد الجانبان لقاءً ثنائيًّا ثم يشهد الرئيس السيسي توقيع عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين ثم يعقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة بحضور أعضاء وفدي البلدين ويقيم رئيس الوزراء النرويجي مأدبة غداء رسمية على شرف الرئيس السيسي.

وشارك الرئيس السيسي، بالعاصمة النرويجية "أوسلو"، في حفل شاي غير رسمي تلبية لدعوة "يوناس جار ستور" رئيس الوزراء النرويجي، وذلك على شرف الرئيس تكريما للرئيس السيسي في مستهل زيارته إلى النرويج في إطار جولة الرئيس  الأوروبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

التابلت إجباري، تنبيه عاجل لمديري مدارس الثانوية العامة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق