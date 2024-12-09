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وزير الأوقاف يتفق مع نظيره الجيبوتي على تكثيف اللقاءات والزيارات - أخبار كلمتك

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وزير الأوقاف يتفق مع نظيره الجيبوتي على تكثيف اللقاءات والزيارات - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يتفق مع نظيره الجيبوتي على تكثيف اللقاءات والزيارات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:43 صباحاً - استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف،  الدكتور مؤمن حسن بري، وزير الشئون الإسلامية والأوقاف في جيبوتي، ضيف شرف المسابقة من خارج مصر، على هامش انعقاد المسابقة العالمية للقرآن الكريم الحادية والثلاثين بمسجد مصر الكبير.

وزير الأوقاف: نعتز بالأخوة التي تجمعنا بالأشقاء في جيبوتي

ورحب الأزهري بأخيه وزير الأوقاف الجيبوتي، مؤكدًا دعمه لكل الأشقاء في جيبوتي، ما يعزز قيم التعاون والأخوة العربية، وتوثيق الروابط المتينة التي تجمع بين البلدين، مؤكدا على الاعتزاز بالأخوة التي تجمع القيادتين: الرئيس عبد الفتاح السيسي بأخيه الرئيس إسماعيل عمر جيلة.

وزير أوقاف جيبوتي يحضر  المسابقة العالمية للقرآن الكريم 

من جانبه قدم الدكتور مؤمن حسن بري الشكر إلى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على دعوته الكريمة لحضور أعمال المسابقة العالمية،  وأعرب عن العرفان والامتنان على اختياره ضيف شرف للمسابقة، وعلى حسن الضيافة والحفاوة والاستقبال، وعلى التنظيم الرائع للمسابقة، مؤكدًا أن مسابقة مصر للقرآن الكريم من أرفع المسابقات وأنجحها عالميًا، راجيًا مواصلة المسيرة القرآنية؛ تكريمًا لحفظة القرآن الكريم.


كما اتفق الوزيران على الارتقاء بمستوى التنسيق المشترك، وترتيب برامج عمل مشتركة، وتكثيف اللقاءات والزيارات في الفترة القادمة؛ سعيًا إلى البناء على المستوى الرفيع من العلاقات والتعاون الذي يجمع البلدين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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