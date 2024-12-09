سينر يحتفظ بصدارة ترتيب محترفي التنس للأسبوع الـ 27 على التوالي - أخبار كلمتك

سينر يحتفظ بصدارة ترتيب محترفي التنس للأسبوع الـ 27 على التوالي - أخبار كلمتك

قرعة متوازنة للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2027 للمنتخبات - أخبار كلمتك

قرعة متوازنة للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2027 للمنتخبات - أخبار كلمتك

قطع طرق رئيسية في إب إحتجاجا على هذا الأمر - أخبار كلمتك

قطع طرق رئيسية في إب إحتجاجا على هذا الأمر - أخبار كلمتك

الكشف عن آخر مستجدات قضية قاتل نجل شقيقته في المخا - أخبار كلمتك

الكشف عن آخر مستجدات قضية قاتل نجل شقيقته في المخا - أخبار كلمتك

حديث يمني جديد بشأن أحداث سوريا - أخبار كلمتك

حديث يمني جديد بشأن أحداث سوريا - أخبار كلمتك

بدء حجز التدريبات للمعلمين المتقدمين لتغيير المسمى الوظيفي.. الأوراق المطلوبة وآخر موعد للتسجيل - أخبار كلمتك

بدء حجز التدريبات للمعلمين المتقدمين لتغيير المسمى الوظيفي.. الأوراق المطلوبة وآخر موعد للتسجيل - أخبار كلمتك

كامل الوزير: الروبيكي أول مدينة متخصصة في الجلود بالشرق الأوسط وإفريقيا بدعم الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

كامل الوزير: الروبيكي أول مدينة متخصصة في الجلود بالشرق الأوسط وإفريقيا بدعم الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي ورئيس وزراء النرويج يشهدان توقيع عددا من اتفاقيات التعاون - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي ورئيس وزراء النرويج يشهدان توقيع عددا من اتفاقيات التعاون - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يشهد تسليم عقود المرحلة الأولى لمستفيدي تعويضات سور مجرى العيون - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يشهد تسليم عقود المرحلة الأولى لمستفيدي تعويضات سور مجرى العيون - أخبار كلمتك

تلامس الـ51 جنيها، أسعار الدولار تواصل ارتفاعها بالبنوك (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

تلامس الـ51 جنيها، أسعار الدولار تواصل ارتفاعها بالبنوك (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

لمكافحة الفساد.. النيابة الإدارية ترصد القضايا المنظورة أمامها لرفع كفاءة المرفق العام - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
لمكافحة الفساد.. النيابة الإدارية ترصد القضايا المنظورة أمامها لرفع كفاءة المرفق العام - أخبار كلمتك

لمكافحة الفساد.. النيابة الإدارية ترصد القضايا المنظورة أمامها لرفع كفاءة المرفق العام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:20 صباحاً - يوافق- اليوم التاسع من ديسمبر من كل عام - اليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب الإعلان عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003 والتي دخلت حَيّز التنفيذ في ديسمبر 2005، وانطلاقاً من التزام النيابة الإدارية الدستوري والقانوني في مكافحة الفساد وتكريس دعائم دولة القانون، و تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بكافة مراحلها منذ إقرارها وحتى المرحلة الحالية 2023 - 2030، جاء قرار إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة الفساد وتعارض المصالح.

وخلال هذا العام قامت وحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح برئاسة المستشارة الزهراء كمال خالد، ممثل هيئة النيابة الإدارية في اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، برصد ومتابعة كافة القضايا المنظورة أمام النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية التي تنطوي على وقائع فساد مالي وإداري، وأعدت بشأنها دراسة تحليلية بهدف تحديد أوجه الخلل والقصور في المرفق العام، وانتهت بإصدار عدد من التوصيات من شأنها تعزيز قيم الشفافية والحوكمة الرشيدة ورفع كفاءة أداء المرفق العام.

وفي ذات الصدد باشرت الوحدة اختصاصاتها من خلال السعي لتعزيز قدرات عضوات وأعضاء النيابة الإدارية في مجال مكافحة الفساد وتعارض المصالح، وذلك بتنظيم برامج تدريبية وندوات توعوية واستقدام عدد من المتخصصين في المجال القانوني والرقابي والتشريعي، كما نظمت مسابقات بحثية لأعضاء النيابة الإدارية في هذا المجال، وتَوَّجَت الوحدة أنشطتها بإصدار دليل استرشادي شامل لمكافحة الفساد، شمل النصوص الدستورية والتشريعية والمواثيق الدولية ذات الصلة، بما يشكل مرجعًا هامًا لأعضاء النيابة الإدارية فيما يخص البنية التشريعية لمكافحة الفساد.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

قمة مصرية نرويجية في أوسلو لتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق