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رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون للترويج لمدينة الروبيكي بالخارج - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون للترويج لمدينة الروبيكي بالخارج - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون للترويج لمدينة الروبيكي بالخارج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:20 صباحاً - شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين التوقيع على بروتوكول تعاون للترويج لمدينة الروبيكي بالخارج، بحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير.

وتم التوقيع بين هيئة التنمية الصناعية ومكتب التمثيل التجاري وهيئة الاستثمار.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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