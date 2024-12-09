رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون للترويج لمدينة الروبيكي بالخارج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:20 صباحاً - شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين التوقيع على بروتوكول تعاون للترويج لمدينة الروبيكي بالخارج، بحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير.
وتم التوقيع بين هيئة التنمية الصناعية ومكتب التمثيل التجاري وهيئة الاستثمار.
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