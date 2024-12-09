رئيس الوزراء يشهد الاحتفال بالطرح الأول للمصانع الجاهزة بمدينة الجلود - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:55 صباحاً - شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، الاحتفال بالإعلان عن الطرح الأول للمصانع الجاهزة بمدينة الجلود بالروبيكي.
جاء ذلك بحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل المهندس كامل الوزير، حيث يتم توزيع عدد من عقود المصانع للمستثمرين.
اقرأ أيضاً
السيسي يشارك في حفل شاي تلبية لدعوة رئيس الوزراء النرويجي
رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة بعد مشاركته في منتدى الدوحة 2024
رئيس الوزراء: مصر تخفض البطالة من 13 إلى 6.5%
0 تعليق