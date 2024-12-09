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رئيس الوزراء يشهد الاحتفال بالطرح الأول للمصانع الجاهزة بمدينة الجلود - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء يشهد الاحتفال بالطرح الأول للمصانع الجاهزة بمدينة الجلود - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يشهد الاحتفال بالطرح الأول للمصانع الجاهزة بمدينة الجلود - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:55 صباحاً - شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، الاحتفال بالإعلان عن الطرح الأول للمصانع الجاهزة بمدينة الجلود بالروبيكي.

جاء ذلك بحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل المهندس كامل الوزير، حيث يتم توزيع عدد من عقود المصانع للمستثمرين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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