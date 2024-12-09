التعليم تحدد ضوابط التقدم لرئاسة لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:55 صباحاً - التقدم لرئاسة لجان امتحانات الثانوية العامة 2025.. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط وشروط التقدم لرئاسة لجان امتحانات الثانوية العامة 2025، وذلك في إطار الاستعداد للامتحانات.

التقدم لرئاسة لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء استقبال بيانات المعلمين والإداريين الراغبين في المشاركة بأعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي 2024-2025، وذلك في وظيفتي رئيس لجنة سير ومراقبين أوائل.

رابط تسجيل بيانات المتقدمين لرئاسة امتحانات الثانوية العامة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم تسجيل بيانات المعلمين والإداريين الراغبين في العمل بهذه الوظائف، من خلال موقعها الرسمي الإلكتروني، مـــــــــن هــــــنـــــــــــــــــــا.

التقدم للمشاركة في امتحانات الثانوية العامة 2025

وطالب الوزارة، كافة العاملين بالتربية والتعليم بالمديريات والإدارات التعليمية، والذين ينطبق عليهم الشروط، بالتقدم للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2025، موضحة أنها تعتبر مهمة قومية ويجب على الجميع التقدم لها.

ضوابط التقدم لرئاسة لجان بامتحانات الثانوية العامة 2025

وحددت الوزارة، ضوابط وشروط لاختيار رؤساء اللجان، وهي:

- الأولوية لمن لديه خبرة فى العمل بامتحانات الثانوية العامة.

- الكفاءة والقدرة على إدارة لجنة السير وضبط اللجان.

- عدم وجود مانع يحول دون الاشتراك فى أعمال الامتحانات.

موانع التقدم لرئاسة لجان بامتحانات الثانوية العامة 2025

- ألا يكون العضو المتقدم صدر له قرار بالحرمان من أعمال الامتحانات.

- حصل على جزاء من الجزاءات المنصوص عليها قانونا.

- ما لم يتم محو الجزاء عدا: الإنذار بالخصم من الأجر خمسة أيام.

- ألا يكون العضو قد أحيل إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية.

- ألا يكون لدى المرشح أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الرابعة باللجنة المرشح لها.

- ألا يكون لدى المرشح أقارب حتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية.

رؤساء لجان بامتحانات الثانوية العامة 2025

وشددت وزارة التربية والتعليم، أن رؤساء اللجان بامتحانات الثانوية العامة 2025 هم الأساس في ضبط اللجان والتصدي لأى محاولات من شأنها الإخلال بأعمال امتحانات الثانوية العامة 2025.