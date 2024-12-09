تعزيز التعاون الاقتصادي وأزمات سوريا وغزة تتصدر مباحثات السيسي وقادة النرويج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:44 صباحاً - يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال زيارته للنرويج مباحثات مكثفة مع قادة النرويج، لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات، فضلا عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

السيسي يعقد لقاءات مع ملك ورئيس وزراء النرويج

يعقد الرئيس السيسي لقاءات مع ملك النرويج، ورئيس الوزراء، ورئيس وأعضاء من البرلمان النرويجي، كما سيجري لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات النرويجية العاملة في مصر، وسوف يشهد التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

ومن المقرر أن يبحث الجانبان تعزيز العلاقات في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية فضلا عن توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية في العديد من المجالات وزيادة حجم التجارة البينية بين البلدين وتطوير التعاون.

كما من المقرر أن يبحث الرئيس السيسي مع رئيسي الوزراء والبرلمان النرويجيين سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، فضلا عن التطورات في قطاع غزة والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك منها الوضع في سوريا ولبنان وليبيا والسودان والصومال وسوريا.



ومن المقرر بحث مستجدات الوضع الإقليمي والتصعيد الخطير في منطقة الشرق الأوسط التي تمر بمنعطف شديد الدقة والخطورة، وسبل نزع فتيل التوتر المتصاعد وإنفاذ وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإتاحة الفرصة للحلول السياسية والدبلوماسية، فضلا عن جهود إنفاذ المساعدات الإغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة الذين يعانون من أوضاع معيشية وصحية غير إنسانية وضرورة الدفع بحل جذري وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط عام 1967، بما يحقق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة، على نحو مستدام.



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