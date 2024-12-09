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موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 للعاملين في الدولة - أخبار كلمتك

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موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 للعاملين في الدولة - أخبار كلمتك

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 للعاملين في الدولة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:35 صباحاً - مرتبات شهر ديسمبر 2024.. ترتفع معدلات البحث من قبل الموظفين عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، تزامنا مع بداية الشهر، إذ يرغب العاملون في أجهزة الدولة في معرفة موعد الصرف والزيادة.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، الذي يتم صرفه من الأحد 22 ديسمبر بدلا من يوم 24، وذلك على مدار خمسة أيام، ويتم صرف المتأخرات من شهر ديسمبر في الأيام 8 و9 و10 من شهر يناير، وسيتم توفير الرواتب عبر أجهزة الصراف الآلي حسب التواريخ المعلن عنها في المنظومة المالية الإلكترونية.

ودعت الوزارة في بيان لها العاملين في الجهات الإدارية إلى عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبار من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

صرف المرتبات

أماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

-ماكينات الصراف الآلي ATM.

- فروع البنوك

سواء الحكومية أو الخاصة.

- مكاتب البريد المصري

توفر خدمات صرف المرتبات.

صرف المرتبات

مرتبات شهر ديسمبر 2024

-الدرجة الممتازة نحو 12200 جنيه.

-الدرجة العالية نحو 10200 جنيه.

-درجة المدير العام نحو 9200 جنيه.

-الدرجة الأولى نحو 8200 جنيه.

-الدرجة الثانية نحو 8000 جنيه.

-الدرجة الثالثة نحو 7500 جنيه.

-الدرجة الرابعة نحو 7000 جنيه.

-الدرجة الخامسة نحو 6500 جنيه.

-الدرجة السادسة نحو 6000 جنيه.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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