الأوراق المطلوبة لتسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي 2024-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:35 صباحاً - تابلت الصف الأول الثانوي 2025.. يبحث العديد من الطلاب عن الأوراق المطلوبة لاستلام أجهزة تابلت الصف الأول الثانوي 2025، تزامنًا مع اقتراب تسليمها بالمديريات والإدارات التعليمية.

أوراق استلام تابلت الصف الأول الثانوي 2025

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق والمستندات المطلوبة لاستلام تابلت الصف الأول الثانوي 2025، وهي:

- صورة بطاقة ولي الأمر.

- صورة شهادة الميلاد أو بطاقة الطالب.

- إقرار تسليم التابلت الذي يوقعه ولي الأمر.

- إيصال تأمين التابلت الأصلي للعام الماضي.

- إيصال تأمين التابلت العام الحالي، ونسختين من الإيصال.

رسوم تابلت الصف الأول الثانوي 2024

وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة دفع سوم تأمين تابلت الصف الأول الثانوي 2025، حيث لا يتم تسليم استلام التابلت المدرسي إلا بدفع التأمين وإرفاق نسخة من الإيصال للاطلاع عليه.

رسوم تأمين تابلت الصف الأول الثانوي 2024

وأشارت الوزارة، إلى أن قيمة رسوم تأمين تابلت الصف الأول الثانوي 2024 تبلغ 100 جنيه كتأمين للتابلت و5 جنيهات رسوم لمكتب البريد، ويتم سداد رسوم تابلت الصف الأول الثانوي 2024 في مكتب البريد بالرقم القومي للطالب.

استلام تابلت الصف الأول الثانوي 2025

وتابعت الوزارة، أنه عند تسلم تابلت الصف الأول الثانوي 2025، ويوقع الطالب وولي أمره، على قرار يفيد باستلام التابلت المدرسي مسلسل رقم «IMEI»، ويلتزم الطالب وولي الأمر بالمحافظة عليه من العبث أو التلف أو الفقد، وفي حالة تعرضه للتلف أو الفقد يكون ولي الأمر ملتزما بسداد قيمة الجهاز كاملة، شاملة كافة النفقات التي تحملتها الوزارة.

التعهد بتسليم تابلت الصف الأول الثانوي 2025

ويتعهد ولي الأمر بتسليم تابلت الصف الأول الثانوي 2025 مرة أخرى، عند انتهاء نجله من المرحلة الثانوية بأي سبب من أسباب انتهاء القيد سواء بالنجاح أو غيره، مع التوقيع وكتابة التاريخ وبيانات الطالب والرقم القومي ولى أمر الطالب والتوقيع والرقم القومي.