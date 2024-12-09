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وزير التعليم العالي يعلن صدور قرار جمهوري بإنشاء جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا - أخبار كلمتك

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وزير التعليم العالي يعلن صدور قرار جمهوري بإنشاء جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرار جمهوري بإنشاء جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:35 صباحاً - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرار جمهوري بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا، ويكون مقرها الكيلو 21 طريق القاهرة / بلبيس الصحراوي محافظة الشرقية، وتتكون الجامعة من كليات (الهندسة والتكنولوجيا - الصيدلة - الإدارة وريادة الأعمال - الحاسبات والذكاء الاصطناعي).

ويمكن للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، ولا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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