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السكك الحديدية: الوجة البحري أقل الخطوط تأخيرًا - أخبار كلمتك

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السكك الحديدية: الوجة البحري أقل الخطوط تأخيرًا - أخبار كلمتك

السكك الحديدية: الوجة البحري أقل الخطوط تأخيرًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:29 صباحاً -  استقر معدل تأخيرات القطارات اليوم الإثنين 9 ديسمبر، حول نفس معدلاتها ليتصدر خط بورسعيد الأعلى تأخيرات بمتوسط تأخيرات 90 دقيقة، ووجة بحرى الأقل فى معدل التأخيرات اليوم.   

وحذرت الهيئة القومية للسكك الحديدية، من خطورة اقتحام المزلقانات، وخاصة مع دخول فصل الشتاء وانعدام الرؤية، الأمر الذى يهدد سلامة التشغيل وسلامة المواطنين.    

وارتفعت تأخيرات  القطارات، صباح اليوم، وبلغ متوسط مستوى التأخيرات 50 دقيقة، وذلك بسبب اضطراب حالة الطقس مع استمرار تخفيض السرعة صباحًا، فى مداخل القرى، بينما كانت خطوط بورسعيد الأعلى فى تأخيرات القطارات اليوم بـ 90 دقيقة.  

 

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

 وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديد إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.   

وجاءت التأخيرات كالتالي:       

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 

متوسط تأخيرات القطارات 30 دقيقة

 

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي: 

القاهرة / أسيوط 60 دقيقة 

أسيوط / أسوان 55 دقيقة

 

ثالثًا: خط  بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات 90 دقيقة

 

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 

متوسط تأخيرات القطارات 40 دقيقة

متوسط تأخيرات القطارات 35 دقيقة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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