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رئيس الجالية المصرية بالنرويج: زيارة الرئيس السيسي تساهم في زيادة آفاق التعاون سياسيا واقتصاديا - أخبار كلمتك

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رئيس الجالية المصرية بالنرويج: زيارة الرئيس السيسي تساهم في زيادة آفاق التعاون سياسيا واقتصاديا - أخبار كلمتك

رئيس الجالية المصرية بالنرويج: زيارة الرئيس السيسي تساهم في زيادة آفاق التعاون سياسيا واقتصاديا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:31 صباحاً - أكد رئيس الجالية المصرية لدى النرويج محمد الفقي، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنرويج، ستساهم في تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين وزيادة آفاق التعاون سياسيا واقتصاديا.

ورحب الفقي، في تصريح خاص لقناة النيل للأخبار اليوم الاثنين، بزيارة الرئيس السيسي التاريخية للنرويج.. قائلا إننا كجالية مصرية نشعر بسعادة غامرة بزيارة الرئيس السيسي والتي ستساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وخاصة الاقتصادية، كما لمسنا مدى حفاوة وترحيب الدولة النرويجية بهذه الزيارة.

وكان الرئيس السيسي، وصل أمس الأحد إلى مدينة أوسلو عاصمة مملكة النرويج، في ثاني محطات الجولة الأوروبية التي بدأها الرئيس بزيارة الدنمارك وتشمل أيضا جمهورية أيرلندا، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والدول الأوروبية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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