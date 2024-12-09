اليوم.. الأعلى للثقافة ينظم ندوة «القوانين والحضارات وحقوق الإنسان شرقاً وغرباً - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:11 صباحاً - ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أشرف العزازي، اليوم الإثنين 9 ديسمبر، ندوة بعنوان «القوانين والحضارات وحقوق الإنسان شرقاً وغرباً، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء، بقاعة المؤتمرات.

وتنظم الندوة لجنة الترجمة برئاسة الدكتور حسين حمودة بالتعاون مع لجنة ثقافة القانون والمواطنة برئاسة المستشار خالد القاضي، وتتضمن الندوة عرض ومناقشة كتاب «القوانين والحضارات».

يدير الندوة الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولي العام ورئيس جامعة بني سويف الأسبق وعضو لجنة الثقافة القانونية والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس، ويشارك فيها كل من الدكتورة رشا كمال السيد، وكيل كلية اللغات والترجمة جامعة بدر وعضو لجنة الترجمة، الدكتور هشام عبد العليم درويش رئيس قسم اللغة اليونانية بكلية الآداب جامعة القاهرة وعضو لجنة الترجمة.