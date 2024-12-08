الكرملين: الفصائل المسلحة قدمت ضمانات أمنية للقواعد العسكرية الروسية في سوريا - أخبار كلمتك

الكرملين: الفصائل المسلحة قدمت ضمانات أمنية للقواعد العسكرية الروسية في سوريا - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:57 - السرطان: ستحصل على المزيد من الفوائد.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الأثنين 9 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:57 - السرطان: ستحصل على المزيد من الفوائد.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الأثنين 9 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

تعرف على مميزات فيزا الشركات من بنك مصر - أخبار كلمتك

تعرف على مميزات فيزا الشركات من بنك مصر - أخبار كلمتك

أستاذ علوم سياسية: تطورات الأوضاع في سوريا لن تتوقف على سقوط بشار الأسد - أخبار كلمتك

أستاذ علوم سياسية: تطورات الأوضاع في سوريا لن تتوقف على سقوط بشار الأسد - أخبار كلمتك

وزير العمل: وفرنا 9 آلاف وظيفة بالضبعة ونهتم بالتشغيل داخل مصر - أخبار كلمتك

وزير العمل: وفرنا 9 آلاف وظيفة بالضبعة ونهتم بالتشغيل داخل مصر - أخبار كلمتك

لاول مرة البيض يلتقي طارق صالح وهذا مادار بينهم - أخبار كلمتك

لاول مرة البيض يلتقي طارق صالح وهذا مادار بينهم - أخبار كلمتك

شاهد بالفيديو.. قيادي حوثي يختطف عامل كرهينة بصنعاء - أخبار كلمتك

شاهد بالفيديو.. قيادي حوثي يختطف عامل كرهينة بصنعاء - أخبار كلمتك

مارسيليا يهزم سانت إيتيان ويقترب من المتصدر في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

مارسيليا يهزم سانت إيتيان ويقترب من المتصدر في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

الدوري الإسباني، انتصار مثير لـ أتلتيكو مدريد على إشبيلية - أخبار كلمتك

الدوري الإسباني، انتصار مثير لـ أتلتيكو مدريد على إشبيلية - أخبار كلمتك

مناقشات مستفيضة لمشروع قانون المسئولية الطبية داخل مجلس الشيوخ - أخبار كلمتك

مناقشات مستفيضة لمشروع قانون المسئولية الطبية داخل مجلس الشيوخ - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

السيسي يشارك في حفل شاي تلبية لدعوة رئيس الوزراء النرويجي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
السيسي يشارك في حفل شاي تلبية لدعوة رئيس الوزراء النرويجي - أخبار كلمتك

السيسي يشارك في حفل شاي تلبية لدعوة رئيس الوزراء النرويجي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:36 مساءً - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الأحد، في حفل شاي غير رسمي تلبية لدعوة "يوناس جار ستور" رئيس الوزراء النرويجي، وذلك على شرف الرئيس تكريما له في مستهل زيارته إلى النرويج في إطار جولته الأوروبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن حفل الشاي الذي نظمه رئيس الوزراء النرويجي يعكس تقدير النرويج لمصر وللرئيس، أخذاً في الاعتبار أنه إجراء غير معتاد لرئيس الوزراء النرويجي قيامه باستضافة أية فاعلية لمسئول أجنبي خلال عطلة نهاية الأسبوع، فضلاً عن حرص رئيس الوزراء على استضافة حفل الشاي بمقر إقامته.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن رئيس الوزراء النرويجي استهلّ اللقاء بالترحيب بالرئيس السيسي، مؤكدا اعتزازه بالزيارة التاريخية كأول رئيس مصري يزور النرويج، وتقديره الشديد له.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي ثمن هذه اللفتة الكريمة من رئيس الوزراء النرويجي، كونها تعبر عن الآفاق المستقبلية للعلاقة بين الدولتين الصديقتين.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق