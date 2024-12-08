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رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة بعد مشاركته في منتدى الدوحة 2024 - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة بعد مشاركته في منتدى الدوحة 2024 - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة بعد مشاركته في منتدى الدوحة 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:36 مساءً - عاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى القاهرة منذ قليل، بعد مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في "منتدى الدوحة 2024" الذي استضافته قطر على مدار يومي 7 و8 ديسمبر الجاري.

وكان رئيس الوزراء، شارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى التي حضرها عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات والوزراء ورؤساء المؤسسات العالمية، وصانعي السياسات.

وعلى هامش المنتدى، استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الدكتور مصطفى مدبولي حيث تباحثا حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى الدكتور مصطفى مدبولي، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس وزراء قطر، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة ما يتعلق بالاستثمارات القطرية في مصر.

كما عقد رئيس الوزراء اجتماعين مع وفد رجال أعمال غرفة التجارة والصناعة القطرية، ووفد رابطة رجال الأعمال القطريين، حيث عرض خلالهما العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام رجال الأعمال القطريين بالسوق المصرية، إلى جانب ما اتخذته الحكومة من إجراءات لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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