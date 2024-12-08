السيسي يشارك في حفل شاي غير رسمي تلبية لدعوة رئيس وزراء النرويج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:20 مساءً - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بالعاصمة النرويجية "أوسلو"، في حفل شاي غير رسمي تلبية لدعوة "يوناس جار ستور" رئيس الوزراء النرويجي، وذلك على شرف الرئيس؛ تكريما للرئيس السيسي في مستهل زيارته إلى النرويج في إطار جولة الرئيس الأوروبية.

ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللفتة الكريمة من رئيس الوزراء النرويجي، كونها تعبر عن الآفاق المستقبلية للعلاقة بين الدولتين الصديقتين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن حفل الشاي الذي نظمه رئيس الوزراء النرويجي يعكس تقدير النرويج لمصر وللرئيس، أخذا في الاعتبار أنه إجراء غير معتاد لرئيس الوزراء النرويجي قيامه باستضافة أية فعالية لمسئول أجنبي خلال عطلة نهاية الأسبوع، فضلا عن حرص رئيس الوزراء على استضافة حفل الشاي بمقر إقامته.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن رئيس الوزراء النرويجي استهلّ اللقاء بالترحيب الرئيس، مؤكدًا اعتزازه بالزيارة التاريخية للرئيس كأول رئيس مصري يزور النرويج، وتقديره الشديد للرئيس.

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