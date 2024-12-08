تفاصيل الإعلان عن وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم لعام 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:20 مساءً - تفاصيل الاعلان عن وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم لعام 2025، أيام قليلة تفصلنا عن بدء العام الجديد 2025، وهو موعد ينتظر فيه الشباب الخريجون والحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة إعلان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الذى يكشف عن الوظائف داخل الجهات الحكومية.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة التربية والتعليم عن العديد من فرص العمل ومن خلال السطور التالية نستعرض تفاصيل الإعلان عن وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم لعام 2025.

تفاصيل الإعلان عن وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم لعام 2025

ومن المتوقع أن تعلن وزارة التربية والتعليم عن طريق عن حاجتها لشغل وظائف معلم مساعد بالوزارة لمن سبق لهم التدريس بالمدارس الحكومية، وذلك بعد أن وافق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على المقترح المقدم من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لتعديل نص المادة (4) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، وذلك بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته.

وظائف وزارة التربية والتعليم في يناير 2025



وتستهدف هذه المسابقة التى من المقرر أن يتم الإعلان عنها فى يناير المقبل المدرسين بالحصة الذين سبق لهم التدريس بالحصة وليس لها علاقة بالمسابقات الأخرى التي تجريها الوزارة لسد العجز فى المعلمين وتستهدف 150 ألفًا على مدار 5 سنوات بدأت 2022، كما أن التقديم سيكون لمن عملوا بالحصة فى الإدارات التعليمية وترسل الإدارات التعليمية الأعداد المطلوبة وفق احتياجات كل إدارة لسد العجز إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

تفاصيل الاعلان عن وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم لعام 2025 , كلمتك

تفاصيل الاعلان عن مسابقة ال 30 الف معلم



كما أنه من المقرر أن يستكمل الإعلان عن المرحلة الرابعة لمسابقة الـ 30 ألف معلم خلال العام المقبل وتستهدف تلك المسابقة 150 ألفًا على مدار 5 سنوات بدأت 2022 ومن المتوقع أن تكون المؤهلات المطلوبة فى تلك المسابقة هى كليات الآداب والتربية النوعية وتجارة وخدمة اجتماعية وعدد من المؤهلات الأخرى والتخصصات.

إلى جانب ذلك، سيتم الإعلان عن مسابقة تكميلية فى يناير المقبل بوزارة التربية والتعليم لاستكمال العدد المطلوب من المراحل السابقة ومن المتوقع أن يكون العدد المطلوب أكثر من 25 ألف معلم مادة.



وظائف الحكومة في يناير 2025

وينص قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016 فى المادة 31 على إعلان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة -عند الحاجة- عن شغل الوظائف الجديدة مركزيًا فى الأول من يناير، وفى الأول من يونيو من كل سنة، على أن يتم تجميع الاحتياجات الوظيفية قطاعيًا على مستوى كل وزارة والجهات التابعة لها، ومحليًا على مستوى كل محافظة ومديريات الخدمات التابعة لها، مع تحديد مسميات الوظائف وشروط شغلها وذلك كله قبل ميعاد الإعلان بخمسة عشر يومًا على الأقل.

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