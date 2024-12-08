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رئيس الوزراء النرويجي يؤكد اعتزازه بالزيارة التاريخية للرئيس السيسي - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء النرويجي يؤكد اعتزازه بالزيارة التاريخية للرئيس السيسي - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء النرويجي يؤكد اعتزازه بالزيارة التاريخية للرئيس السيسي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:07 مساءً - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد بالعاصمة النرويجية "أوسلو"، في حفل شاي غير رسمي تلبية لدعوة رئيس الوزراء النرويجي "يوناس جار ستور"، وذلك على شرف الرئيس السيسي تكريما له في مستهل زيارته إلى النرويج في إطار جولته الأوروبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأن حفل الشاي الذي نظمه رئيس الوزراء النرويجي يعكس تقدير النرويج لمصر وللرئيس السيسي، أخذا في الاعتبار أنه اجراء غير معتاد لرئيس الوزراء النرويجي قيامه باستضافة أيه فاعلية لمسئول أجنبي خلال عطلة نهاية الأسبوع، فضلا عن حرص رئيس الوزراء على استضافة حفل الشاي بمقر إقامته.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن رئيس الوزراء النرويجي استهلّ اللقاء بالترحيب بالرئيس السيسي، مؤكداً اعتزازه بالزيارة التاريخية له كأول رئيس مصري يزور النرويج، وتقديره الشديد له.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي ثمن هذه اللفتة الكريمة من رئيس الوزراء النرويجي، كونها تعبر عن الآفاق المستقبلية للعلاقة بين الدولتين الصديقتين.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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