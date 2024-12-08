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نجيب ساويرس: التاريخ يحكم على فترة الرئيس مبارك - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس: التاريخ يحكم على فترة الرئيس مبارك - أخبار كلمتك

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نجيب ساويرس: التاريخ يحكم على فترة الرئيس مبارك - أخبار كلمتك

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نجيب ساويرس: التاريخ يحكم على فترة الرئيس مبارك - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس: التاريخ يحكم على فترة الرئيس مبارك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:06 مساءً - كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، سر تغريدته التي يشيد خلالها  بالرئيس الراحل حسني مبارك "يحسب له شجاعته الله يرحمه فهو المحارب الذي لا يهرب".

حكم التاريخ على مبارك

وأوضح "ساويرس" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"التاريخ هو الذي سيحكم على فترة الرئيس مبارك".

فترة حكم مبارك

وأضاف:"فترة الرئيس مبارك فيها أخطاء بالفعل، ولكنها لو اتقارنت بفترات أخرى نجد أنها لم تكن بهذا السوء اللى كنا احنا فاكرينه، ورأينا ما حدث في ليبيا والسودان".

 

شهادة نجيب ساويرس في حق مبارك

ولفت:"يحسب للرئيس مبارك إنه لما اتعرض عليه من كل الدول إنه يمشى ويسافر رفض عروض الخروج والسفر للسعودية والإمارات وهذه شيمة الرجل العسكري الأصيل الذي لا يهرب من المعركة".

وأكمل:"التاريخ يقول على مبارك كما يقول ولكنه لن يقول انه هرب رغم تعرضه لمهانة خاصة مشهد حمله على نقالة وهو في السجن وحتى أنا الذي كنت مؤيدا للثورة تأثرت بهذا المنظر ده لإني لقيته منظر مهين، مبارك حافظ على شرف العسكرية المصرية ورفض أن يغادر بلده وهذا شرف له".
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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